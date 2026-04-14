Als Kamillo Eisner im Jahr 1926 sein erstes Unternehmen in Wien gründete, ahnte er wohl nicht, welche unternehmerischen Dimensionen dieses im Laufe der Zeit erreichen sollte. Denn nach Jahrzehnten in vielfältigen Betätigungsfeldern, unter anderem im Baustoffhandel und im Handel mit Baumaschinen, insbesondere mit Caterpillar, steigt Eisner in den 1980er-Jahren in die Automobilbranche ein. Doch erst im Jahr 1994 landete die Firmengruppe mit einer Filiale in Kärnten und übernahm das ehemalige Autohaus Aspernig am Klagenfurter Südring. Mittlerweile zählt das Unternehmen mit sieben Standorten in Kärnten und Osttirol, elf Marken und 250 Mitarbeitern zu den größten Autohäusern des Landes und damit zu einer fixen Größe in der Branche.

Die Expansion im Süden Österreichs erfolgte Schritt für Schritt. In Spittal wurde beispielsweise das ehemalige Autohaus Buchleitner übernommen, in der Landeshauptstadt die Autohäuser Trampitsch, Ortner und Grasser und ein weiteres in der St. Veiter Straße. 2012 setzte man den Expansionskurs im Lavanttal fort, zunächst ging das Autohaus Dohr in den Besitz der Gruppe über (gehört aber jetzt wieder Dohr), zwölf Jahre später das Familienunternehmen Grohs. „Wir konnten immer viele Mitarbeiter mit übernehmen“, erklärt Gernold Opetnik, der selbst seit 31 Jahren die Geschicke des Unternehmens führt.

Rund 240 Fahrzeuge lagernd

Parallel dazu erfolgten laufend Investitionen in das bestehende Netz. Erst im Vorjahr wurde ein weiteres Areal am Südring, direkt gegenüber dem Stammhaus, angekauft. „Dort haben wir laufend rund 240 Fahrzeuge lagernd“, weiß Opetnik zu berichten. Ein Monat später ging das neue Karosseriezentrum in Betrieb. Beide Bereiche, also Spenglerei und Lackiererei, gelten als die modernsten des Landes. „Es stehen uns fünf moderne Vorbereitungsplätze und zwei Lackierboxen zur Verfügung“, führt Joachim Thaller, Leiter des Zentrums, weiter aus. 16 Mitarbeiter gehen allein dort ihrer Arbeit nach. 70 bis 90 Autos gehen über das „Fließband“.

Im Laufe der letzten Jahre haben sich 540.000 Kundenkontakte bei Auto Eisner, das seit August 2021 Teil der AVAG-Familie ist, gesammelt. „Das ergibt, dass jeder dritte Autokäufer bei uns aufschlägt“, sagt Opetnik. „Das ergibt einen Marktanteil von immerhin 35 Prozent.“ Der Absatz an Fahrzeugen ist dennoch rückläufig – zumindest seit der Pandemie. „Haben wir vor Corona 7500 Neu- und Gebrauchtwagen pro Jahr verkauft, sind es heute nur noch 5500.“ Grundsätzlich sind 800 Autos in ganz Kärnten laufend auf Lager. Gefragt seien in erster Linie SUV – egal, ob in kleiner oder großer Ausführung. Immer mehr Autokäufer würden zu E-Autos tendieren, vor allem jene, die eine eigene PV-Anlage haben. „Mittlerweile liegt der Anteil an E-Autos schon bei 25 Prozent.“ Sehr stark sei bei Auto Eisner der Onlineverkauf – und das in ganz Österreich. „Für uns stellen sechs Pensionisten die Autos dann zu.“

Geändert habe sich, laut Opetnik, das Kaufverhalten der Kärntnerinnen und Kärntner auch in anderer Hinsicht. Früher wurde ein Fahrzeug nach drei bis vier Monaten Verhandlungszeit plus Probefahrt verkauft. Heute wird das meiste Geschäft bereits mit dem Erstkontakt gemacht. Jeder Kunde würde nur noch 1,3 Mal das Geschäft bis zum Kaufabschluss aufsuchen.

Auch in Zukunft steht das Kärntner Unternehmen nicht auf der Bremse und plant größere Investitionen: In Klagenfurt wird heuer das Geschäft in der Pischeldorfer Straße aufgelassen. Dafür wird jenes am Südring vergrößert, der Showroom auf 500 Quadratmeter vergrößert. 2027 wird in den Showroom in Villach investiert.