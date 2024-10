In den Gängen der Volksschule St. Peter ist die Musik zu Hause. Neben dem musikalischen Schwerpunkt, der 2002 eingeführt wurde, hat 2008 auch eine Musikschule in den Räumlichkeiten eine Heimat gefunden. Dass für die Schulkinder Musik zum Alltag gehört und die Volksschule inzwischen acht Schulchöre zählt, die auch auf Landesebene ihr Können zum Besten geben, ist der Verdienst von Direktorin Maria Wacker. Anfang der 2000er-Jahre übernahm die Pädagogin die Leitung der Schule und machte sie zur ersten richtigen Schwerpunktschule innerhalb der Landeshauptstadt. „Ich hatte davor schon lange die Vision einer Musikvolksschule und hatte zum Glück nach vielen Jahren im Bildungsbereich ein gutes Netzwerk, auf das ich zurückgreifen konnte.“ Nach mehr als vier Jahrzehnten im Bildungssystem tritt die Direktorin nun ihren Ruhestand an und reicht die Fackel weiter.