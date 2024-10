Spielen, quatschen, fröhlich sein, was für ein schönes Motto. Unter diesem Slogan findet am kommenden Samstag, 12. Oktober, ein Kleinkindertreffen des Vereins DANnSO statt, der ab sofort in neuen Räumlichkeiten untergebracht ist. Von 9 bis 10.30 Uhr wird in der Maltesergasse 8/Top 2 (Tischlerei Jantscher) in 8570 Krems/Voitsberg in den neuen Vereinsräumlichkeiten gespielt und gelacht.