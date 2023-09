Am Dienstag feierte Kevin Danso noch mit dem Nationalteam den Sieg in der EM-Qualifikation gegen Schweden. Einen Tag später stattete der Fußballer seiner alten Heimat einen Besuch ab und kam mit seiner Familie in den Bezirk Voitsberg. Nach einer Station in Söding durfte der Besuch des Hans-Blümel-Stadions in Voitsberg natürlich nicht fehlen. Schließlich ist der Profi in der Weststeiermark aufgewachsen. Sein Bruder Emmanuel schnürte beim ASK die Fußballschuhe.