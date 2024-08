„Das war für mich schon immer klar“ – das antwortet Corinna Trampitsch auf die Frage, wie es zu ihrer, nicht ganz üblichen, Laufbahn kam. Die 20 Jahre alte Zammelsbergerin hat 2023 die Höhere Lehranstalt für Wirtschaft und Mode in Klagenfurt mit der Matura abgeschlossen und anschließend die Meisterschule für Damenkleidermacher in Ebensee in Oberösterreich besucht. Im heurigen Juli hat sie die Meisterprüfung abgelegt und zählt jetzt zu den jüngsten Schneidermeisterinnen Kärntens. Bereits Ende Juli hat sie sich selbstständig gemacht und betreibt in ihrer Heimat am Zammelsberg die Schneiderei „Corinna Trampitsch Fashion“. Dort ist sie schon fleißig am Werken, die offizielle Eröffnung folgt Ende September.

Ein Mitgrund für ihre steile Karriere war die Liebe zum Beruf. „Das Besondere daran ist, dass man mit einem schönen Kleid jeder Frau eine Freude machen kann, egal welches Alter oder welche Figur“, sagt Trampitsch. Ihre Palette reicht von Dirndl- über Trachten und Braut- bis hin zu Abendkleidern. Hauptsächlich zählen Damen zu ihren Kundinnen, sie bietet aber auch ein kleines Sortiment für Herren. Die Kundinnen kommen dabei überwiegend aus dem Gurktal und aus dem Feldkirchner Raum. „Die ersten Wochen sind sehr gut verlaufen. Es ist schnell gegangen, ich habe schon viele Anfragen und viel zu tun“, sagt die junge Schneidermeisterin. Derzeit ist sie alleine im Betrieb, in weiterer Folge kann sie sich durchaus vorstellen, auch Mitarbeiter einzustellen.