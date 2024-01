In wenigen Tagen feiert die „Palmers“-Filiale in Feldkirchen ihren Neuanfang. Elvira Wadl hat das Geschäft in der 10.-Oktober-Straße übernommen. „Am 15. Jänner öffnen wir wieder unsere Türen“, freut sich die Neo-Unternehmerin.

Nachdem der vorherige Betreiber im Herbst 2023 die Schließung des Damenmode- und Unterwäsche-Shops beschlossen hatte, wollte die Feldkirchner Bankangestellte einen weiteren Leerstand verhindern. Das Gebäude, in welchem sich die Filiale befindet, gehört Wadl selbst. Es wurde früher von ihren Schwiegereltern als Verkaufsstätte für das „Schuhhaus Wadl“ genutzt. Nach dem Pensionsantritt der Schwiegereltern im Jahr 2000 zog ein „Palmers“ ein.

Überraschung für Kundinnen und Kunden

Elvira Wadl möchte nun das Geschäft weiterführen, auch um Arbeitsplätze und Einkaufsangebot in der Tiebelstadt zu sichern. „Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach, damit es keinen weiteren Leerstand gibt. Ich bin zuversichtlich, denn die Frequenz in der 10.-Oktober-Straße ist gestiegen.“

Ihren Job als Bankangestellte wird Wadl behalten, sie tritt nur als Franchise-Nehmerin auf. Im Geschäft kümmern sich eine langjährige Mitarbeiterin der „Palmers“-Filiale sowie eine neue Mitarbeiterin um die Anliegen der Kundschaft. „Mein Vorgänger hat das Geschäft auch neben seinem Job als Lehrer betrieben“, erzählt die 50-Jährige.

Die Pause aufgrund des Wechsels in der Geschäftsführung nutzte das Team für eine Umgestaltung. Zur Neueröffnung am 15. Jänner soll es kleine Überraschungen für die Kundinnen geben.