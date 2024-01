Seit 21 Jahren ist Sabine Frühstück mittlerweile Friseurin. „Vor eineinhalb Jahren hab ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt“, erklärt die 38-Jährige. Ein Salon im Feldkirchner „Citycenter“ direkt neben dem Eurospar folgte. Seit 8. Jänner findet man ihren Salon in der 10.-Oktober-Straße 5: „Da sich eine deutsche Drogeriemarktkette in Feldkirchen ansiedeln möchte, wurde mir der Mietvertrag gekündigt. Nun haben wir unseren Salon neu eröffnet“, erklärt Frühstück.

Das Team fühlt sich im neuen Studio sichtlich wohl © Manfred Schusser

Seit Oktober 2023 hat die Kraigerin mit ihrem Mann den neuen Salon umgebaut und renoviert. Derzeit sind vier Friseurinnen und ein Lehrling im Salon beschäftigt. „Wir sind hier zwar etwas kleiner, aber haben trotzdem die modernste Ausstattung und der Wohlfühlfaktor ging natürlich nicht verloren.“ Neben dem perfekten Schnitt befinden sich auch Haarfarben sowie Styling- und Friseurprodukte im Sortiment. Parkflächen für Kunden sind ausreichend vorhanden. „Der neue Salon kommt bisher sehr gut an. Die ersten Rückmeldungen von den Kundinnen und Kunden waren sehr positiv“, freut sich Frühstück.

Die Öffnungszeiten bleiben wie bisher: montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr.