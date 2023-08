Bereits über 20 Jahre lang schneidet, wäscht, föhnt und färbt Carina Zemasch Haare. Die gelernte Friseurin hat ihre Lehre bei "Kuss Friseur" in Treibach-Althofen absolviert und arbeitete später im Südpark in Klagenfurt bei "Cut & Color", bei Friseurin Gitti in St. Veit und im Friseurstudio "Haar 2" in Liebenfels. Nun steht das auf ihrem Plan, was man im Friseurgeschäft wohl als 'Typenveränderung' bezeichnen könnte: Zemasch eröffnet ihren eigenen Friseursalon.