Als „außergewöhnlichen Ort“ beschreiben die Gäste die Pension Neuhof am Ossiacher See. Mit 4,9 von fünf möglichen Sternen bei den Google-Rezensionen ist die Unterkunft von Gregor Huber sehr beliebt. Der 45-Jährige betreibt aber auch eine Landwirtschaft mit circa 30 Kühen, die mit Blick auf den See weiden. Einer der beiden Ställe wird bald umgebaut, denn für die Gäste soll in Zukunft eine Saunalandschaft mit Whirlpool entstehen. „Damit können wir die Wintersaison forcieren“, erklärt Huber.

Das Projekt ist bereits in Planung und soll demnächst eingereicht werden. Auch neue Appartements werden in dem 400 Quadratmeter großen Gebäude nahe dem Ossiacher See geschaffen. „Wir wollen es dreistöckig machen. Ich würde das Gewölbe des alten Stalls gerne beibehalten, fürchte jedoch, dass er aufgrund der Bauordnung komplett abgerissen werden muss. Der Grundstock ist zu hoch.“

Aus diesem Stall wird eine Saunalandschaft mit Whirlpool © KK/privat

Pension Neuhof: Käse und Sauna

In den letzten Jahren seien auch im Winter immer mehr Gäste nach Ossiach gekommen. In der Pension Neuhof konnte man im letzten Jahr insgesamt 6.000 Urlauberinnen und Urlauber unterbringen. „Im Winter kommen einige Gäste aus Kroatien und Slowenien, um auf der Gerlitzen skizufahren. Im Sommer eher Einheimische und Deutsche“, sagt Huber.

Der Umbau zur Saunalandschaft ist nicht das einzige Projekt, das man für die Zukunft geplant hat: „Wir starten jetzt auch mit einer kleinen Hofkäserei und wollen außerdem bald A2-Milch produzieren. Diese ist leichter verträglicher als herkömmliche Milch.“ Die Gäste der Pension können dann bei Interesse ihre eigene Frühstücksbutter erzeugen.

Mit „wir“ meint Huber übrigens einen Teil seiner Familie: „Meine Eltern haben mir die Pension vor elf Jahren übergeben. Davor war ich Lehrer an der Forstlichen Ausbildungsstätte in Ossiach. Sie helfen noch mit. Heuer gründen wir außerdem eine GmbH und ein Teil des Betriebes geht an meinen Bruder. Er betreibt auch eine Wasserskischule am Ossiacher See: Watersports Huber.“

Gregor Huber betreibt eine Pension mit Blick auf den Ossiacher See © kk/Privat

Campingplatz am Ossiacher See

Gegründet wurde der Familienbetrieb 1959 von Hubers Großmutter. Sie hat damals ein Gasthaus eröffnet und dabei auf den Überraschungsmoment gesetzt: „Als mein Opa auf Kur fuhr, hat sie mit den Umbauarbeiten gestartet. Er kam zurück und das halbe Haus war weg“, lacht der Betreiber. Später wurde das Haus zur Pension ausgebaut, mit 26 Gästezimmern und vier Appartements. Nun soll die Gaststätte noch weiter wachsen: „Wir wollen auch einen Campingplatz für den Sommer inklusive Strandkaffee schaffen und sind gerade im Prozess der Umwidmung für die Fläche am Strand.“

Neben der Käserei soll zudem die Landwirtschaft um einen Pferdestall und einen Reitplatz erweitert werden. Man wolle sich als Sportpension positionieren: „Mit dem Radweg, den Bergen und dem See ist das sportliche Angebot in Ossiach gegeben. Wir wollen das in den Fokus rücken und so die Nebensaison stärken“, erklärt Huber.

Pension Neuhof in Ossiach © kk/Privat

Eines seiner drei Häuser am See beinhaltet eine Gaststätte, in der derzeit das Frühstück serviert wird. Hier suche man nach einem Betreiber für ein ganztägiges Restaurant. „Wir haben wirklich viel vor“, kommentiert Huber tatkräftig. Warum er jetzt die Pension erweitern will? „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es der richtige Moment ist.“ Die Stammgäste würden sich jedenfalls bereits auf die Neuheiten im „Neuhof“ freuen. Die Produktion von fettreduziertem Schmelzkäse und Buttertopfen hat bereits begonnen, die Erzeugnisse werden vor Ort in Altossiach verkauft.