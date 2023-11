Die Kärntner Seen rückt ORF-Redakteurin Nora Zoglauer in den Mittelpunkt der jüngsten „Am Schauplatz“-Sendung. Unter dem Titel „Betongold an den Seen“ beleuchtet sie am 9. November, ab 21.05 Uhr (ORF 2), mehrere große Bauvorhaben und thematisiert Bodenversiegelung und den Wegfall freier Seezugänge. Zu Wort kommen Investoren, Bürgermeister und Bürger.

Der Beitrag startet mit dem von der „Siller Real Estate Holding“ geplanten Projekt „Seeresidenz Vital Resort“, dessen Widmungsansuchen am 12. Oktober von den Millstätter Gemeinderäten einstimmig abgelehnt wurde. Bekanntlich wollte Bauträger Manfred Siller rund 70 Millionen Euro in das Vorhaben am Millstätter See investieren.

In der Nachbargemeinde Seeboden verfolgt Riedergarten Immobilien auf dem ehemaligen Campingareal Haupt das Projekt „Millstätter Resort“. Es sieht ein fünfgeschossiges Hotelgebäude und Seechalets vor. Die Anzahl der „warmen Betten“, welche die Marktgemeinde als Tourismusort gewinnt, soll bei 44 Hotel- und zehn Chaletzimmern um die 120 liegen.

Das „Seeresidenz Vital Resort“, das mittlerweile von den Millstätter Mandataren abgelehnt wurde © KLZ / Ght Architektur & Design InterdisziplinÄre Gmbh

Das Filmteam besucht auch St. Kanzian am Klopeiner See. Dort plant die Lilihill-Gruppe des Kärntner Investors Franz Peter Orasch das Großprojekt „La Piazza“. Investitionen von 400 Millionen Euro in Wellness-Oase, Unterwasserrestaurant und Co. standen im Raum, bevor der Investor die Projektpläne dementierte.

Das Rondo Klopeiner See bot im heurigen Sommer einen traurigen Anblick © Simone Jäger

Die Zunahme von Zweitwohnsitzen am Ossiacher See wird von den Initiatoren vom Kärntner Seenvolksbegehren kritisiert. Thematisiert wird das ehemalige Gewerkschafts-Feriendorf, das 2019 an GPH Real Estate von Pinchas Gadilov verkauft wurde. Investor Gadilov hätte zugesagt, mehr als 23 Millionen Euro in ein Hotelprojekt zu investieren, geworden ist daraus nichts.

Auch der Keutschacher See wird zunehmen von Investoren entdeckt. Rund um den ehemaligen Bürgermeister und jetzigen Vizebürgermeister von Keutschach, dem SPÖ-Politiker Karl Dovjak, hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Protestiert wird gegen die Schließung des Strandbades „Alt Wien“. Bürger befürchten, dass am Strand eine Luxuswohnanlage gebaut wird.

Am Wörthersee sind über 90 Prozent des Seeufers sind nicht mehr frei zugänglich. Dort ist das Buberlemoos, eines der letzten Naturparadiese am Wörthersee, in Gefahr. Die beiden Grundeigentümer – ein deutscher Unternehmer und ein Medienexperte aus Pörtschach – planen die Errichtung einer künstlichen Lagune. Sollte die Seeerweiterung abgesegnet werden, soll eine Umwidmung in Baugrund für 17 Parzellen folgen. Ausgestrahlt wird „Am Schauplatz“ am 9. November 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2.