Seit einigen Monaten wird bei der BP-Tankstelle schräg gegenüber vom St. Veiter Hauptbahnhof umgebaut. Nun ist das Gebäude fertig, es wird einen SPAR express-Tankstellenshop beherbergen. Am 18. Jänner öffnet der neue Shop seine Tore und bietet verschiedene Produkte wie Brot, Obst und Gemüse für den schnellen Einkauf.

Einkaufen am Sonntag

Das Besondere: Der „SPAR express“ gegenüber des Hauptbahnhofes hat extra lange Öffnungszeiten. So soll das Geschäft neben der Tankstelle sieben Tage die Woche von 5 bis 23 Uhr geöffnet sein, und zwar auch an Sonn- und Feiertagen. Neben dem Spar-Express vor dem Autohof-Restaurant nahe dem Hallenbad ist es damit der zweite Spar-Tankstellenshop in der Herzogsstadt.

Die Lage gegenüber des Hauptbahnhofes sei laut SPAR-Werbeleiter Karl Dobrautz-Leitner ideal: „Es ist eine stark frequentierte Einfahrtsstraße in gutem Umfeld. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass dieser Standort ebenso gut funktionieren wird, wie der bereits existierende in der Völkermarkter Straße.“ Die angebotenen Lebensmittel gibt es laut Dobrautz-Leitner trotz des Tankstellenservice zum „Supermarktpreis“.

Der kleine Supermarkt siedelt sich neben der BP-Tankstelle an © Felizitas Steiner

Nur wenige Meter weiter befindet sich neben der BP-Tankstelle in der Friesacherstraße bereits ein BILLA. Dieser wird unter anderem von den Wartenden am Bahnhof oft genutzt wird, schließt allerdings um 19.15 Uhr.

Eröffnungsaktion mit Kaffee und Krapfen

Zur Neueröffnung lockt „Spar express“ nicht nur mit langen Öffnungszeiten, sondern auch mit speziellen Angeboten wie Kaffee und Krapfen zum Mitnehmen um 2.50 Euro oder fünf Stück Bio-Kaisersemmel um einen Euro. Ursprünglich wollte man schon früher eröffnen, doch die Bauarbeiten hatten sich ein wenig verzögert. „Wir sind froh, dass wir nun nach einer Bauzeit von circa 3 bis 4 Monaten eröffnen können und den Kundinnen und Kunden im Spar express-Tankstellenshop St. Veit auf einer Verkaufsfläche von rund 80 Quadratmetern saisonale und regionale Produkte bieten können“, sagt Dobrautz-Leitner.