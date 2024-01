In ihrer Zeit als Friseurinnen und Make-up-Artistinnen haben Jasmin Hassler-Kernle und Jeanette Hassler-Samberger schon einiges erlebt. Von Musikvideo-Drehs mit Tamara Kapeller, über Fotoshootings für Fashionlabels, bis hin zur Hochzeitsreise nach Paris: „Wir sind ja auf Brautstyling spezialisiert und haben uns in diesem Bereich einen Namen gemacht. 2018 wurden wir sogar zu einer Hochzeit in Frankreich eingeflogen“, erzählen die beiden Schwestern.

Sie nennen sich ‚JJ-Sisters‘ und betreiben seit zehn Jahren einen Friseurladen in St. Veit. Zum Jubiläum der Selbstständigkeit haben sich die beiden Schwestern selbst ein Geschenk gemacht - sie werden vergrößern und ihr Angebot erweitern. Den Raum in der Karl-Domenig-Straße 4 werden sie verlassen und dafür ein neues Gebäude - nämlich das ehemalige Modegeschäft „Schöffmann“ am Unteren Platz - beziehen.

„Statt der 40 Quadratmeter stehen uns dort 100 Quadratmeter zur Verfügung“, sagt Jasmin Hassler-Kernle: „Wir sind durch die Aktion ‚Zukunft mit Herz‘ von der Stadt St. Veit darauf aufmerksam geworden. Am 1. März feiern wir unsere Eröffnung im neuen Salon.“

Der kultige Friseursalon „JJ-Sister‘s“ startet neu durch © kk/Privat

Die beiden Schwestern haben 2019 auch in ihrer Heimat Maria Saal eine Filiale eröffnet und wechseln zwischen den beiden Standorten hin und her. „Öffnungszeiten haben wir eigentlich gar keine. Wir sind rund um die Uhr da, je nachdem, wann die Kundinnen uns brauchen“, berichtet Jasmin Hassler-Kernle. Mit 41 Jahren ist sie die ältere der beiden Schwestern, Jeanette ist 38 Jahre alt.

Das Zusammenarbeiten mit der Familie sehen die beiden als Vorteil: „Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung“, sagt Hassler-Samberger: „Aber du kannst dich immer zu 100 Prozent auf die andere verlassen.“

Beauty-Tempel in St. Veit

In der neuen Filiale am Unteren Platz wollen die beiden ein neues Angebot für Jugendliche einrichten. Was genau, wollen sie aber noch nicht verraten. Außerdem gäbe es genügend Platz für andere Betriebe im ehemaligen Schöffmann-Gebäude: „Es wäre cool, wenn sich ein Nagel- oder Kosmetikstudio hier ansiedelt. Dann würde man voneinander profitiere und hätte eine Art ‚Beauty Tempel‘ in St. Veit.“

Bis März wird das Gebäude umgebaut und neu eingerichtet. Ein Grund für die „Typenveränderung“ der JJ Sister‘s ist aber auch der nahezu gesundheitsgefährdende Zustand des Salons in der Karl-Domenig-Straße. Seit den Unwettern vergangenen Sommer hätten die beiden mit einem Feuchtigkeitsproblem und Schimmel zu kämpfen.