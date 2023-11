Vor rund vier Monaten präsentierte die Stadt St. Veit einen kreativen Ansatz zur Bekämpfung von Leerständen in der Innenstadt. Mittels „Immobilien-Tinder“ sollten leerstehende Gebäude mit potenziellen Mieterinnen und Mietern „verkuppelt“ werden. Mittlerweile konnte das Konzept bereits erste Erfolge verbuchen. So konnte beispielsweise für das ehemalige „Zepino“-Geschäft eine neue Mieterin gefunden werden. Silvia Mitterer wird dort ein Trachtengeschäft eröffnen.

„Es laufen noch zahlreiche andere Gespräche. Die positiven Auswirkungen der Kampagne sind also deutlich zu spüren“, sagt Pressesprecherin Karin Schweighofer. Einige Anfragen seien direkt über den QR-Code der Schaufenster auf der „Dating“-Website „Zukunft mit Herz“ eingegangen. Andere Interessenten haben sich direkt bei den Vermieterinnen und Vermietern gemeldet: „Daher ist der Erfolg schwer messbar. Aber die Anfragen reichen von Büroräumlichkeiten, Modebranche, Softwareentwicklung bis hin zum Gastgewerbe.“

Die von der Werbeagentur Company-Lifting entwickelte Aktion soll Leerstände von Geschäftsräumlichkeiten in der St. Veiter Innenstadt verringern und so das Leben in der Herzogstadt attraktiver machen. Dazu wurden Schaufenster der teilnehmenden Gebäude mit provokativen Sprüchen und einem QR-Code versehen. Dieser führt Interessenten direkt zum Profil der Gebäude, auf welchem Informationen wie Größe, Mietkosten, Ausstattung und Bilder zu sehen sind. „Unser Leerstandsmanagement gibt zudem Auskunft, welches Lokal passen könnte, und unterstützt bei der Besichtigung“, erklärt Schweighofer.

Auch Kurzzeitvermietungen möglich

Ein weiterer positiver Effekt: „Wir merken, dass durch die Aufmerksamkeit, die mit unseren Leerstandsaktivitäten geschaffen werden, die Eigentümerinnen und Eigentümer den potenziellen Mieterinnen und Mietern mehr entgegenkommen. Beispielsweise mit Kurzzeitvermietungen für ein bis zwei Monate.“ Das war etwa beim ehemaligen DM-Gebäude am Hauptplatz der Fall. Besitzer Manfred Sternat stellte die Räumlichkeiten vorübergehend für Handwerkskunst zur Verfügung.

Enddatum für die sogenannte #nicetomeetme-Kampagne gibt es keines. Wenn eine Immobilie vermietet ist, wird sie von der Website für das Immobilien-Tinder entfernt.