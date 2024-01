Seit 2005 ist die sogenannte Wasserschiene Kärnten bereits als Idee existent, wurde aber nur diskutiert, 2017 belebte der damalige Umweltlandesrat Rolf Holub (Grüne) das Projekt der Wasser-Ringleitung zwischen Klagenfurt, Villach, Feldkirchen und St. Veit wieder. Jetzt, sieben Jahre später, liegen die Pläne dafür auf dem Tisch. Etwa auf jenem im Büro von Erich Eibensteiner, Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft in St. Veit.

Eibensteiner, ehemals auch Geschäftsstellenleiter des „Reinhalteverband St. Veit/Glan“, berät die Stadt stets in Sachen Wasserversorgung und Hochwassermanagement. Er hat sein Büro in St. Veit und ist in die Planung sowie in verhandelnder Rolle in das Projekt Wasserschiene eingebunden. Die Wasserschiene Kärnten soll es möglich machen, im Falle von Notfällen in Gemeinden, Wasser aus anderen Regionen dorthin zu bekommen.

Erich Eibensteiner in seinem Büro in St. Veit © KLZ / Michaela Auer

St. Veit liefert Wasser

Eibensteiner stellt aber klar: „Es ist eine Notversorgung.“ Der aktuelle Stand der Dinge: Die Planung ist fertig, ein Wasserverband in Gründung, die Finanzierung ausverhandelt. Und: St. Veit wird einer der ersten Einspeiser in die Ringleitung sein, die durch das ganze Bundesland geht. „Denn wir können das“, sagt Eibensteiner, der auch in der Projektgruppe zur Gründung des Wasserverbandes war.

„Wir haben unsere Hausaufgaben bei unserer Wasserversorgung bestens gemacht.“ St. Veit habe also genug Wasser und Reserven.

Die Stadt hat drei Bezugsquellen für die Wasserversorgung. Den Brunnen Kraindorf mit einer Schüttung von 50 Litern pro Sekunde, den Glandorfer Brunnen mit 15 Litern und den Anteil der Stadt an der Wasserschiene Krappfeld mit 35 Litern. Wobei Eibensteiner betont: Aus der Wasserschiene Krappfeld wird kein Wasser in andere Regionen geliefert. „Die Wasserschiene Krappfeld bleibt immer ein selbstständiges Element.“ Sie dient ausschließlich der Eigenversorgung.

Neue Nutzung für Krappfelder Leitung

Aber: Die Wasserschiene Krappfeld, die es ja schon gibt und über die St. Veit Wasser beziehen kann, kann als schon bestehende Leitung genutzt werden, um Wasser der Stadt St. Veit in den Wörtherseeraum zu bekommen. St. Veit wird außerdem als erste Gemeinde Wasser in die Ringleitung einspeisen – für den sogenannten „Bereithaltungsbetrieb“ der Wasserschiene. Dabei werden die Leitungen ständig mit ausreichender Menge an Wasser gespült, um Verschmutzungen vorzubeugen.

Das wertvolle Nass kostet

Gratis geht das Wasser natürlich nicht weg. Nach Abzug aller Kosten liegt der mögliche Erlös bei 100.000 Euro im Jahr, würde man mit einer Liefermenge vom 20 l/s an 250 Tagen im Jahr rechnen. Pro Kubikmeter Wasser zahlen abnehmende Gemeinden 40 Cent.

Für die Umsetzung der Wasserschiene ist die Gründung des Wasserverbandes der Städte Villach, Feldkirchen, St. Veit und Klagenfurt – allesamt mit guten Wasserversorgungen ausgestattet – am Laufen. „Dieser wird die Ringleitung errichten und betreiben“, erklärt Eibensteiner.

Wassermangel um Wörthersee

Baubeginn sollte 2027 oder 2028 sein, man rechnet bis zum vollständigen Ausbau mit 15 Jahren Bauzeit. Die Ringleitung wird über ein Logistikzentrum gesteuert und kontrolliert. In Notfällen, wenn etwa in Gemeinden Wasser nicht trinkbar wäre oder in Dürrephasen knapp wird, kann eine Notversorgung anderer Regionen erfolgen. Denn nicht überall steht die Wasserversorgung auf so guten Beinen wie in St. Veit und den anderen zuliefernden Regionen. Vor allem in Wörtherseegemeinden am Nordufer des Sees gibt es die Problematik des Wassermangels.

117 Millionen Euro

Mit dem Abschnitt Wörthersee Nord der Ringleitung wird begonnen. Die Gesamtprojektkosten liegen bei 117 Millionen Euro (indexiert). Die Finanzierung erfolgt zur Gänze durch eine Bundesförderung, eine Landesförderung, eine Sonderförderung des Landes und ein Eigenmittelersatzdarlehen mit Haftung durch das Land Kärnten.

Bürgermeister Martin Kulmer sieht die Wasserschiene als „Jahrhundertprojekt“ © KK/STADT ST. VEIT

Martin Kulmer, Bürgermeister von St. Veit, betont die Bedeutung des Projektes. „Die Sicherheit der Wasserversorgung für die Kärntner und Kärntnerinnen muss zu jeder Zeit gewährleistet sein – insbesondere im Katastrophen- oder Krisenfall.“

Die neue Wasserschiene vernetze bisher eigenständige Versorgungsanlagen und sei ein Jahrhundertprojekt, damit Wasser im Kärntner Zentralraum zu jeder Zeit verfügbar sei.