Die Erstellung des Voranschlags für das Finanzjahr 2024 ist in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten auch in der Stadtgemeinde St. Veit eine gewaltige Herausforderung. Schuld sind die hohe Inflation mit den damit verbundenen Steigerungen in allen Lebensbereichen, die stark steigenden Personalkosten infolge der Gehaltsabschlüsse sowie die anziehenden Zinsen. Trotzdem investiert die Stadt St. Veit im kommenden Jahr in einige Projekte.

Der Löwenanteil der Investitionen fließt in die gemeindeeigenen Wohnbauten, in die Wasserversorgung und in die Sanierung der Straßen. Geplant sind die Generalsanierung der Kirchblicksiedlung (Wasserleitung, Kanal und Straße, 680.000 Euro) sowie die Sanierung der Gemeindestraße Pflugern (60.000 Euro). Auch der Bau des Geh- und Radweges nach Hörzendorf (850.000 Euro) zählt zu den Großprojekten im kommenden Jahr.

Bei den Wohnbauprojekten handelt es sich um thermische Sanierungen. Insgesamt werden 4.880.000 Euro investiert. Unter anderem in der Schützenstraße 62 (550.000 Euro), in der Schillerstraße 1-16 (200.000 Euro), in der Friesacherstraße 7 und 9 (1.850.000 Euro), in der Friesacherstraße 13 (1.940.000 Euro), Völkermarkterstraße 23b (170.000 Euro) und in der Völkermarkterstraße 13 (170.000 Euro).

Das nächste Bauprojekt mit 40 Wohnungen in der Grillparzerstraße befindet sich bereits in Vorbereitung. Bereits heuer haben der Neubau des Hochbehälters Radinger und der Ringschluss der Wasserversorgung Muraunberg begonnen, diese Vorhaben werden 2024 fertiggestellt.

Ein weiterer großer Brocken im Budget ist die Digitalisierung des Gemeindeamtes (200.000 Euro). Bürgermeister Martin Kulmer betont: „Dadurch ermöglichen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern zukünftig, beispielsweise Bauansuchen digital einzubringen.“ Ein Schwerpunkt der Investitionen ist der Fuhrpark im städtischen Bauhof: ein Müllwagen (375.000 Euro) sowie zwei umweltschonende Elektroautos (90.000 Euro) werden für die Aufgaben der Bauhof-Mitarbeiter angeschafft. Weiters wird der Containerplatz beim Altstoffsammelzentrum (80.000 Euro) erweitert.