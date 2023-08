Aus einer gemeinsamen Quelle fließt Wasser sowohl für die Glantschacher Haushalte als auch für jene in Liebenfels. Aber: "Die Quelle schüttet nicht mehr", erklärt der Liebenfelser Bürgermeister Klaus Köchl. Es sei deswegen von der Wassergenossenschaft Liebenfels bereits 2021 an die Gemeinde das Ansuchen ergangen für die Übernahme der Betriebsanlage durch die Gemeinde. "Wir errichten nun eine Wasserleitung von Pulst nach Glantschach zum bestehenden Hochbehälter der Gemeinde." Das kostet 200.000 Euro. "So etwas können wir nur, weil wir mit unserer Wasserversorgung gut aufgestellt sind."