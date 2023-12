Ursprünglich wurde der Spar-Supermarkt in Althofen im November 2002 eröffnet und im Jahr 2021 komplett neu errichtet – mit einer Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern. Zwei Jahre später wächst der Supermarkt weiter, aus dem Spar wird jetzt sogar ein Eurospar. Da die Lagerfläche verringert wurde und so mehr Verkaufsfläche entstand, misst die Fläche rund 1100 Quadratmeter: „Nach einmonatiger Schließphase können wir den Markt am 20. Dezember deshalb als Eurospar wiedereröffnen“, freut sich Pressesprecher Karl Dobrautz-Leitner.

Neues Angebot im Eurospar

Der neue Eurospar-Markt bietet nun neben Lebensmitteln auch Produkte wie Geschirr, Gewand und Spiele. Das Gebäude wurde laut Dobrautz-Leitner nach neuesten Umweltstandards errichtet, unter anderem mit Wärmerückgewinnung, einer klimafreundlichen Kälteanlage und Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Zudem wird in Althofen eine neue, papiersparende elektronische Preisauszeichnung verwendet. „Und durch das größere Platzangebot können wir noch stärkeren Fokus auf den größeren Frische-Bereich und unser regionales Sortiment legen.“

Während die Anzahl der Parkplätze (74) gleich bleibt, wird sich die Anzahl der Mitarbeitenden auf nunmehr 30 erhöhen. Geführt wird das Eurospar-Team weiterhin von Filialleiterin Andrea Winkler.