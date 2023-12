Am Dienstag wurde über das Vermögen von Isabella Wulz — Inhaberin von Aktiv und Forum Wulz — aus Althofen am Landesgericht in Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Vom Sanierungsverfahren sind zwölf Gläubiger und vier Dienstnehmer betroffen. Die Aktiva betragen 15.800 Euro, die Verbindlichkeiten betragen rund 240.000 Euro.

Wie dem KSV1870 bekannt ist, plant die Schuldnerin die Fortführung des Betriebes sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 20 Prozent. Die Schuldnerin betreibt seit 2017 in Form einer protokollierten Einzelfirma ein Fitnesscenter. Derzeit arbeiten im Betrieb, neben der Schuldnerin, eine Vollzeitmitarbeiterin, eine geringfügige Beschäftigte, zwei Lehrlinge und eine Teilzeitkraft.

Die Ursachen für die Insolvenz sind laut Schuldnerin, dass bis zum Jahr 2020 immer Gewinne erwirtschaftet wurden. Durch die Corona-Pandemie verlor die Schuldnerin viele Mitglieder sowie 45 Prozent des Umsatzes zum Vergleichsjahr 2019. Um Verluste abzudecken, wurde damals ein Kredit aufgenommen. Im Jahr 2021 konnte die Schuldnerin ebenfalls die Umsätze vor der Pandemie nicht erreichen. Weitere Darlehen mussten aufgenommen werden, um Fixkosten abzudecken. Seit November 2022 tritt allmählich wieder eine Normalisierung bei den Mitgliederzahlen ein. Dennoch konnten die steigenden Mitgliederzahlen nicht die inflationsbedingten Preiserhöhungen, die erhöhten Energie- und Betriebskostennachzahlungen ausgleichen. Trotz ergriffener Maßnahmen, um Kosten zu sparen, reicht die Liquidität nicht aus, um die Altverbindlichkeiten bezahlen zu können.

Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.