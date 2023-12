Dass er eines Tages selbstständig sein möchte, wusste Stefan Benedikt schon seit Beginn seiner Lehre als Einzelhandelskaufmann. Bereits mit 23 Jahren eröffnete er im November 2022 seinen ersten ADEG-Markt in der Gemeinde Straßburg. Als ihn ein Jahr später der Bürgermeister der nur zehn Minuten entfernten Gemeinde Micheldorf kontaktierte, da der dortige Nahversorger in Pension ging, zögerte Stefan Benedikt nicht lange und packte die Gelegenheit beim Schopf. Am 14. Dezember öffneten sich schließlich erstmals die Türen seines zweiten Standortes: „Das Schöne an meinem Beruf ist, dass man jeden Tag einen Sinn in seiner Arbeit sieht und weiß, dass die Leute auf einen zählen. Aus diesem Grund wusste ich auch sofort, dass ich mich um die lokale Nahversorgung in Micheldorf kümmern möchte. Was mir sowohl hier als auch in meinem anderen Markt in Straßburg sehr am Herzen liegt, ist das Miteinander und dass sich die Leute auch mit individuellen Wünschen an mich wenden können“, so Benedikt.

Engagement für Micheldorf

Da ihm die Gemeinde Micheldorf auch abseits der Ladentüre sehr am Herzen liegt, können sich alle lokalen Vereine auf die tatkräftige Unterstützung von Benedikt verlassen. „Die Vereine bekommen bei uns alles auf Lieferschein, außerdem erhalten sie auch Kommissionsware. Das bedeutet, dass sie alles, was zu viel bestellt wurde, zurückgeben können und es dementsprechend nicht verrechnet wird“, erklärt der 24-Jährige.

Stefan Benedikt freut sich über die Eröffnung seiner zweiten Filiale © Adeg

REWE-Großhandel-Geschäftsführer Jürgen Öllinger zeigt sich begeistert: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir neben der Gemeinde Straßburg nun auch in Micheldorf mit einem so engagierten und weitsichtigen Kaufmann wie Stefan Benedikt zusammenarbeiten.“ Zudem möchte der neue Nahversorger in Micheldorf lokale Betriebe unterstützen und bezieht unter anderem Honig, Brot, Gebäck, Eier, Speck, Getränke und Kärntner Kasnudeln von ansässigen Produzenten. „Produkte aus der unmittelbaren Umgebung sind einfach von einer unvergleichbar hohen Qualität. Das wissen nicht nur wir, sondern auch unsere Kundinnen und Kunden, die immer mehr Wert auf die Herkunft ihrer Lebensmittel legen. Darüber hinaus sorgen wir mit einem lokalen Sortiment dafür, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und unnötige Lieferfahrten und CO 2 -Emissionen vermieden werden“, erklärt Benedikt.

Eine Einstellung, die Bürgermeister Helmut Schweiger unterstützt: „Ich freue mich darüber, dass wir mit Stefan Benedikt einen Nahversorger in der Gemeinde haben, der über den Tellerrand blickt und für wirklich alle Menschen in Micheldorf ein verlässlicher Partner ist. Ich wünsche sowohl ihm als auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur das Beste und natürlich gute Geschäfte!“ Geöffnet ist ADEG Benedikt montags bis freitags von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie samstags von 07:00 bis 12:00 Uhr in der Hauptstraße 34, 9322 Micheldorf.