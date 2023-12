Wie berichtet sind in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Micheldorf mehrere Mitglieder der Bürgermeister-Liste „Wir für Micheldorf“ zurückgetreten. Die Gründe dafür haben die ehemaligen Gemeinderäte nun offenbart. Man sei mit dem Ansatz in die Wahlen 2021 gegangen, „Arbeit für das Gemeinwohl zu leisten und bei Abstimmungen ruhigen Gewissens die Hand zu heben“. Zudem habe man den Gemeindebürgerinnen und -bürgern absolute Transparenz versprochen. „Dies war nicht mehr gewährleistet“, erklären die Gemeinderäte in der Gemeinderatssitzung am 23. Oktober.