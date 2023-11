Lange war man in Micheldorf auf der Suche nach einem Nahversorger, 2015 fand man diesen in Form von Kaufmann Johann Krabber. Er eröffnete dort seinen dritten Spar-Markt, den er neben Friesach und Metnitz betrieb.

Adeg-Filiale eröffnet

Seit Oktober 2023 steht das Geschäft allerdings leer. Krabber tritt mit Ende des Jahres seine Pension an und macht Platz für einen neuen Betreiber. „Wir haben einen neuen Vertrag unterschrieben, und zwar mit Adeg“, verkündet Bürgermeister Helmut Schweiger. Nach Renovierungsarbeiten soll die Filiale voraussichtlich am 14. Dezember eröffnen.

23-Jähriger übernimmt: „beste Entscheidung meines Lebens“

„Es ist sehr wichtig für unsere kleine Gemeinde“, betont Schweiger: „Wenn wir keinen Nahversorger hier hätten, wäre das ein gewaltiger Rückschritt.“ Deshalb ist man in Micheldorf erfreut über den Wechsel. Übernommen wird der Standort von Stefan Benedikt, der erst im Vorjahr mit seinem ersten Adeg in Straßburg den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Es läuft super. Das Team und auch die Kunden haben mich gut aufgenommen“, erzählt der 23-Jährige.

Benedikt sieht die Expansion als Notwendigkeit und habe nicht lange überlegt: „Es wäre schlimm, wenn es in Micheldorf keine Einkaufsmöglichkeit mehr gibt. Ich fühle mich dazu verpflichtet, die Nahversorgung für die Menschen vor Ort zu erhalten.“ Das bestehende Team wird der Adeg-Kaufmann übernehmen.