Vor zwei Jahren sorgte der Sieg einer neu gegründeten Liste bei den Gemeinderatswahlen in Micheldorf für Aufsehen. Mit Bürgermeister Helmut Schweiger an der Spitze hatte man es geschafft, die SPÖ von ihrer langen Regentschaft zu stürzen und auf Platz eins am politischen Podium des Dorfes abzulösen.