Im fünften Unternehmensjahr – Klaus Arrich gründete seine Firma Impress AK Designmanufaktur“ mit Sitz in St. Walburgen im Jahr 2019 – hat man dem Geschäft in Klein St.Paul eine neue Heimat gegeben. Man findet das Angebot von Klaus und Maria Arrich nun in Reipersdorf. Vor nicht ganz eineinhalb Jahren vereinte das Paar seine Interessen in einem Geschäft in Klein St. Paul: Das Restaurieren von alten Möbeln, ein Hobby, das sich Arrich mit der Firmengründung zum Beruf machte, traf in Klein St. Paul auf die Liebe zur Mode seiner Frau.

In Reipersdorf hat das Paar das ehemalige Brautmodengeschäft übernommen und macht dort in bewährter Manier weiter. Die Geschäftsräumlichkeiten sind beim Gasthof Schumi zu finden, ursprünglich beherbergten sie einmal eine Tankstelle und eine Werkstatt. Eröffnet wird am Freitag, dem 3. Mai.

Nun finden sich restaurierte Möbel von Klaus Arrich in den hellen Räumen, sie ergänzen das Modeangebot von Maria Arrich. „Es ist hier ein wenig größer und wir haben eine Grünfläche beim Geschäft sowie Parkplätze“, nennt Maria Arrich die Vorteile der neuen Räumlichkeiten.

Angeboten wird weiterhin „Mode für die kleinere Brieftasche, aber auch exklusivere Kleidung im eher rockig-modischen Stil.“ Maria Arrich hat unter anderem Kollektionsstücke der Designerin Philomena Christ im Sortiment: „Von den Größen kann ich XS ebenso anbieten wie große Größen.“

Neu im Programm ist „Rockyfy“. „Den gibt es sonst nur online“, erklärt Maria Arrich, die über ihr Geschäft sagt: „Wir sind eigentlich wie ein Concept Store. Von kleinen Geschenken bis hin zum großen Mobiliar haben wir alles.“ Accessoires wie Tücher und Handtaschen gibt es auch.

Öffnen werden die beiden ihr Geschäft immer Dienstag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr, am Nachmittag im Sommer von 15 bis 19 Uhr. Private Shoppingtermine können ebenso abgesprochen werden.