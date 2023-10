Görtschitztaler schrieb seine Erinnerung über seine Gefangenschaft im Krieg auf

Mit nur 17 Jahren musste der Görtschitztaler Dietfried Leitner an die Front einrücken. Seine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und an die Kriegsgefangenschaft in Russland hat er nun als Buch veröffentlicht.