Ab Ende März, exakt am Karfreitag, wird die kulinarische Welt in Mittelkärnten wiederum um einen Genusstempel reicher. Uta Slamanig und Marcus Gruze vom Weingut Georgium in St. Georgen am Längsee sind nach dreimonatiger Suche nach einem Nachfolger für das Gourmetrestaurant „Kulinarium“ fündig geworden geworden. Und der Name und die Erfahrung des neuen Betreibers dürfte die Herzen der Gäste am Längsee höherschlagen lassen: „Andreas Katona wagt den Sprung in die Selbständigkeit, siedelt nach St. Veit und übernimmt unser Restaurant beim Weingut Georgium am Längsee. Andreas Katona bleibt also den Kärntner Seen treu. Heißen wird unser Restaurant künftig „Der Mundschenk am Weingut Georgium“, freut sich das Winzerpaar vom Längsee. Geplant ist ein Jahresbetrieb mit fünf Öffnungstagen in der Woche, das Restaurant bietet innen 20 und im Garten 40 Plätze.