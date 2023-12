In der Anton-Reichel-Straße 22 eröffnete, auf 380 Quadratmetern, die neueste BIPA-Filiale Österreichs. Dort möchte man den Kundinnen und Kunden ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis bieten. „Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, in St. Veit an der Glan ab sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben“, freuen sich die BIPA-Geschäftsführer Markus Geyer und Andreas Persigehl unisono anlässlich der Eröffnung.

Die BIPA Filiale bietet viel Platz, das Sortiment umfasst über 15.000 internationale Markenartikel und erfolgreiche Eigenmarken wie „bi good“, „LOOK BY BIPA“ oder „BABYWELL“.

So sieht die neue Filiale von außen aus © Bipa

Neben Düften, Kosmetik- und Pflegeprodukten und Wohnaccessoires werden auch Nahrungsergänzungsmittel, Fitnessprodukte und Dinge für den Haushalt angeboten. Bei dem Design des neuen Ladens habe man auf sanfte Farbtöne und Naturmaterialien gesetzt. „Für entspanntes Stöbern“, heißt es in einer Aussendung. Zudem dürfe man sich auf persönliche und professionelle Kundenbetreuung freuen: Sieben Mitarbeitende stehen für alle Fragen und Anliegen bereit: „Das gesamte Team freut sich darauf, unsere Kundinnen und Kunden in der neuesten BIPA Filiale Österreichs begrüßen zu dürfen“, so Shop-Managerin Cornelia Siegel. Die neue BIPA-Filiale ist zudem mit einer Fotostation ausgestattet. Die Fotos können vor Ort in der Filiale ausgedruckt werden.