Ob blonde oder schwarze Haare, Extensions oder der Buzzcut, der gerade im Trend liegt (Anm.: Ein unkomplizierter Kurzhaarschnitt für Mann und Frau) – im neuen Friseursalon „Twenty2“ von Martin Greier am Bambergerplatz 9 in Feldkirchen werden alle haartechnischen Herzenswünsche erfüllt. „Bei uns könnt ihr sein, wer ihr wollt“, sagt der 26-Jährige, der sein Studio am 9. Juli eröffnet, und schickt voraus: „Wir haben so viele Ideen, so viele Pläne und sind mit vollem Fokus dabei, etwas ganz Besonderes zu schaffen.“