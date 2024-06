„Wenn die Haare nicht passen, ist der ganze Tag verhaut“, sagt Daniela Golznig. Deshalb packt sie die Probleme gerne am Schopf und zaubert den Kundinnen und Kunden eine schöne Haarpracht über den Kopf: „Man fühlt sich besser, wenn die Haare gut ausschauen. Das ist auch das Schöne am Beruf: den Menschen Zufriedenheit und Selbstwertgefühl zu geben.“

Dass Golznig ihrem Beruf gerne nachgeht, war der Grund für den nächsten Schritt. Die 37-Jährige hat in Steuerberg ihr eigenes Friseurstudio errichtet. Ab Juli begrüßt sie dort nach Terminvereinbarung ihre Kundinnen und Kunden. „Es war eigentlich eine spontane Entscheidung“, verrät Golznig: „Ich habe meinen Job gekündigt, weil es in der Firma nicht gepasst hat. Und dann haben wir ein Haus gebaut und ich hab mir gedacht, wir bauen das Nebengebäude gleich zum Friseurstudio um.“

„HaarAtelier“ in Steuerberg

Seit Jänner absolviert die Friseurin zahlreiche Kurse für die Selbstständigkeit und richtet ihr „HaarAtelier“ ein. Nun ist alles fertig, am 1. Juli wird eröffnet. „Die erste Juliwoche ist schon komplett ausgebucht“, freut sich Golznig über den Zuspruch der lokalen Bevölkerung. Bei der Terminvergabe richtet sich die gebürtige Gnesauerin übrigens nach den Wünschen der Kunden: „Mir ist Individualität sehr wichtig. Ich mache auch keine Doppelbuchungen und nehme mir für jede Person Zeit.“

Neben klassischen Haarschnitten und Färbung bietet Golznig im „HaarAtelier“ auch Wimpern- und Augenbrauenfärbung sowie Make-up und Brautfrisuren an.

Nervosität vor Eröffnung

Die Friseurin hat bereits seit 2002 beruflich Schere und Kamm in der Hand. Kurz vor der Eröffnung des eigenen Salons ist dennoch ein wenig Anspannung da: „Ich bin aufgeregt, aber ich freue mich irrsinnig. Es ist einfach mein Traumberuf und deswegen ist es schön, dass ich dem jetzt so nachgehen kann, wie ich es mir vorstelle“, beschreibt Golznig, die nun ihre eigene Chefin ist. Groß feiern wird sie am 1. Juli nicht, da schon viel zu tun ist: „Aber für die Stammkundinnen und Stammkunden gibt es eine kleine Aufmerksamkeit.“