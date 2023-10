Lamas, Alpakas und alpine Steinschafe sind nur einige der Tiere, die man am Lamahof-Marbauer finden kann. Gleiches gilt auch für den Hofladen: Neben Schuheinlagen, Leinen, Filzpantoffeln, Decken, Hüten und Seifen aus Tierwolle findet man auch Kräuterprodukte, Salze, Öle und Sirupe direkt vor Ort in Kerschdorf 43. „Es ist ganz wichtig zu wissen, dass weder die Milch noch das Fleisch in der Seife drinnen sind. Bei Alpakas und Lamas wird rein die Wolle verarbeitet“, erklärt Nicole Reichenhauser. 2016 holte sie sich ihre erste Lamaherde mit fünf Tieren auf den Hof.