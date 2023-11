Viele Jahre haben mein Schwiegervater und ich den Traum gehegt, eines Tages eine kleine Alpakaherde halten zu können. Als wir beide 2020 die Alpaka-Expo in Graz besuchten, wurde der endgültige Beschluss gefasst, dieses Projekt in die Tat umzusetzen und uns damit einen Lebenstraum zu erfüllen“, erzählt Heinz Wieser. Seit drei Jahren führt der 53jährige mit seiner Frau Anja und deren Vater Erwin Stampfer einen kleinen Betrieb, der aus der Wolle der eigenen Tiere Heimtextilien sowie Kleidungsstücke anfertigen lässt. „Unsere Familie hat eine Vielzahl von Kursen und Ausbildungen durchlaufen, um die Qualifikationen für die Haltung der südamerikanischen Tiere zu erhalten“, berichtet Heinz Wieser. Neben seiner Berufstätigkeit als Sicherheitsfachkraft begann der gebürtige St. Urbaner, sein Grundstück alpakafreundlich zu gestalten. So wurde auch einen Offenstall errichtet.