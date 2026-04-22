Still und leise ging am heutigen 22. April ein Stück steirischer Industriegeschichte zu Ende. Die Produktion im Möbelwerk ADA in Anger bei Weiz wurde eingestellt. Die Überschuldung von rund 30 Millionen Euro war zu groß, das Unternehmen in Anger konnte nicht mehr gerettet werden. „Das Werk wird mit heute geschlossen“, erklärte Masseverwalter Philipp Casper am späten Mittwochnachmittag. „Heute wurde das letzte Mal produziert. Wir haben keine weiteren Aufträge. Es ist traurig, aber es ist Realität.“

Rund 40 Beschäftigte gab es bis heute noch in dem riesigen Werk, in dem vor 30 Jahren noch rund 1000 Leute beschäftigt waren. Nach der Insolvenz und der Eröffnung des Sanierungsverfahrens Ende März hatten schon mehr als 100 Beschäftigte die Fabrik in Anger verlassen. Nun folgte also der Rest. Donnerstag soll die offizielle Schließung durch das Konkursgericht erfolgen.

In der Gewerkschaft hatte man mit dem Ende gerechnet, aber nicht so rasch. „Mit 40 Leuten kann man ja keinen Betrieb mehr aufrechterhalten. Es war schon sehr chaotisch, es ist dramatisch, dass das nun so schnell geht“, schildert Andreas Linke, Geschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz, der selber in Anger zuhause ist. „Viele kompetente Leute sind gegangen, betriebsfremde Personen, die nie in der Möbelbranche gearbeitet haben, sind gekommen.“

Kampf um die Dachgesellschaft

In der Dachgesellschaft sind derzeit noch 22 Personen angestellt. Die Geschäfte führen mittlerweile die Insolvenzverwalter Barbara Schmid und Christian Pfandl. Eine ihrer ersten Maßnahmen: Die Büroflächen im Technopark Raaba wurden aus Spargründen gekündigt, zum Teil werden Büros im Stammwerk genützt, teils treten auch Leute aus.

Die Masseverwalter kämpfen nun um das Überleben der Möbelmarke ADA und der Werke in Ungarn und Rumänien. Dort waren zuletzt ja noch um die 1100 Leute beschäftigt. „Der Plan ist, dass die Holding saniert und in Österreich weitergeführt wird. Und dass in Ungarn und Rumänien weiter produziert wird“, erklärt Christian Pfandl. „Es hängt nun davon ab, ob Interessenten einsteigen.“ Und diese gibt es laut Pfandl: „Es gibt intensive Gespräche.“ In Ungarn soll es auch „Restrukturierungen“ geben.

Ein Foto aus dem August 2023: Die damaligen Verantwortlichen Gerhard Vorraber, Michael Wibmer (beide Member of Board in der ADA Holding), Margot Wisiak (Chief Marketing Officer) und Mario Hasenhütl (Geschäftsführer ADA Werk Anger) © Thomas Wieser

Lange Unternehmensgeschichte

Die Wurzeln des Unternehmens reichen in das Jahr 1900 zurück. Aus einer Seilerei wurde eine Matratzenfabrik. Ab 1957, also vor knapp 70 Jahren, wurden Möbel hergestellt. Über Jahrzehnte florierte der Betrieb, ADA-Möbel galten als hochwertig. Aber warum sind nun die Holding mit rund 19 Millionen Euro und die Möbelfabrik in Anger mit rund elf Millionen Euro verschuldet? „Die Nachfrage in der Möbelbranche ging zurück, Kika und Leiner gibt es nicht mehr.“ Hinzu kommen eine Konzentration am Möbelmarkt, hohe Lebenshaltungs- und Produktionskosten in Österreich, eine Kaufzurückhaltung. Christian Pfandl: „Es ist eine toxische Mischung.“

Übrigens: Am 23. und 24. April gibt es in Anger noch einen großen Abverkauf (jeweils 9 bis 17 Uhr). Wie es mit dem riesigen Werk mit den zahlreichen Hallen weitergeht, steht noch nicht fest. Die Liegenschaft wird ja schon länger um rund fünf Millionen Euro zum Verkauf angeboten.