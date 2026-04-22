Ein leichter Geruch von Suppe liegt in der Luft, wenn man die Firma Feine Küche Kulterer in der Hirschstraße in Klagenfurt erreicht. Kein Wunder, denn allein die Rindssuppe köchelt während der Nacht elf Stunden lang, bevor sie am nächsten Tag angerichtet und ausgeliefert wird. Hunderte Essensportionen verlassen pro Tag die Großküche der Catering-Firma, die genaue Anzahl will Firmenchef Adi Kulterer nicht nennen. Nur so viel: Feine Küche Kulterer beliefert 365 Tage im Jahr kärntenweit Firmen, Kindergärten, Institutionen wie die Pädak und Senioren mit Essen. Unternehmen wie Philips und Herba Chemosan zählen seit der Firmengründung zu den Kunden. An einem Tag werden bis zu 6000 Buchteln mit Vanillesoße zubereitet. Entsprechend groß ist der Bedarf an Puddingpulver. „Wir sind in Kärnten einer der größten Abnehmer von Haas-Pudding“, sagt Kulterer.

Eine Tonne Geflügelknochen

Großküchen werden oft auch mit Fertigsuppen und Tiefkühlware gleichgesetzt. Der Firmenchef, der im Jahr 2000 das Unternehmen von seiner Mutter übernommen hat, hält davon gar nichts: „Bei uns wird alles frisch gekocht. Geschmacksverstärker wie Glutamat verwenden wir nicht.“ Stattdessen werden etwa eine Tonne Geflügelknochen pro Jahr zu Geflügelfonds verkocht. Denn dieser verleiht unter anderem einem der beliebtesten Gerichte – dem Curry-Geschnetzelten – sein besonderes Aroma. Vielen Kindern schmeckt es so gut, dass die Eltern das Gericht nachkochen wollen. „Doch wer kocht schon selbst zu Hause Geflügelfonds. Wenn ich angerufen werde und nach dem Rezept gefragt werde, gebe ich es weiter, aber den meisten gelingt es trotzdem nicht so gut wie uns“, erzählt der gelernte Koch.

Insgesamt 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 16 Nationen sind im Familienunternehmen, das am Wochenende sein 50-Jahr-Jubiläum feiert, beschäftigt. Davon sind allein 17 Personen für Logistik und Abwasch zuständig. Einen Kommandoton gibt es in der Küche selbst bei Stress nicht. „Mir ist wichtig, dass das Miteinander im Team passt“, betont der Firmenchef. Dazu gehöre neben einem freundlichen Umgangston auch gute Arbeitsbedingungen.

Trotz der großen Menge Waren, die täglich in der Firma verarbeitet werden, werden kaum Lebensmittel gelagert. Das Trockensortiment wird am Nachmittag des Vortages geliefert, die frische Ware ab vier Uhr in der Früh. „Um 14 Uhr gibt es nicht einmal mehr eine Banane, die übrig ist“, sagt Kulterer.

Regionale Lebensmittel

Kulterer war der erste Kärntner Großküchen-Betreiber, der sich für das „Gut zu wissen“-Zertifikat der Landwirtschaftskammer qualifiziert hat. 100 Prozent der Milchprodukte, Eier sowie des Schweine-, Rind- und Kalbfleisches bezieht er von regionalen Produzenten. Bei Geflügel sind es 70 bis 80 Prozent. Dieser Anspruch an Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit hat auch seinen Preis. Doch Kulterer ist nicht zu Abstrichen bereit: „Gesundes, echtes Essen ist uns wichtig. Wir haben eine große Verantwortung.“ Immerhin gehe es darum, alle Altersklassen vom Kleinkind bis hin zu den Senioren gesund zu verköstigen.

Selbst zum Kochlöffel greift Kulterer mittlerweile nicht mehr. Er konzentriert sich auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, während Küchenchef Werner Schleich-Wolf die Küche, Menüplanung und den Wareneinkauf im Griff hat. „Wir haben Köche, die ihr Handwerk verstehen“, betont der Firmenchef. Besonders deutlich werde das, wenn Feine Küche Kulterer das Catering für rund 20 Hochzeiten pro Jahr auf Schloss Loretto macht oder für Firmenfeiern viergängige Gala-Menüs kreiert. „Unser Herz ist natürlich die Gemeinschaftsverpflegung, aber die Gala-Menüs sind der besondere Kick fürs Team“, sagt er.