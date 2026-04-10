Die Pleitewelle, die Kärnten erfasst hat, hält an. Seit Jahresbeginn verzeichnete laut Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) das Landesgericht Klagenfurt bereits 127 Firmeninsolvenzen. Das ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Anstieg um 41,11 Prozent. Kärnten verbucht damit österreichweit den zweithöchsten Anstieg. Lediglich in Vorarlberg gab es mit einem Zuwachs von 56,10 Prozent einen noch größeren. Als „traurigen Rekord“ bezeichnen die AKV-Experten, dass sich die mangels Masse abgewiesenen Konkurse fast verdoppelt haben.

Die Verbindlichkeiten bei den Kärntner Pleiten, von denen insgesamt 173 Dienstnehmer betroffen waren, summieren sich im ersten Quartal auf 46,9 Millionen Euro. Die größte Insolvenz ist mit Schulden von 12,3 Millionen Euro jene der Firma Tomtegl Bergchalets auf der Hochrindl, gefolgt von den Pleiten der Payr-Gruppe in Patergassen (11 Millionen Euro) und der SK Austria GmbH und des Vereins SK Austria (4,9 Millionen Euro).

Baubranche massiv betroffen

Die Baubranche führt die Pleitenstatistik in Kärnten an. In der Branche haben sich die Insolvenzen verdoppelt. Kräftig angestiegen sind die Pleiten auch in der Gastronomie sowie Beherbergung, gefolgt vom Handel.

Der AKV zeigt wenig Zuversicht, dass es rasch zu einer positiven Trendwende kommt. Die Experten erwarten weiterhin eine Zunahme der Firmenpleiten, denn die hohen Zahlen seien Ausdruck der schwachen Konjunktur der vergangenen drei Jahre. Gestiegene Kosten belasten die Betriebe und viele haben keine finanziellen Reserven. Verschärft wird die wirtschaftliche Unsicherheit durch den Iran-Krieg und die damit steigenden Energiepreise.

Eine positive Entwicklung zeigt sich bei den Privatinsolvenzen in Kärnten. Im ersten Quartal gab es einen Rückgang von 2,58 Prozent auf 151 Fälle. Bei den Schuldenregulierungsverfahren sanken die Zahlen um 3,04 Prozent.