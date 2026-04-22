„Es gibt wieder die Gelegenheit, Schnäppchen zu entdecken oder selbst Schätze zu verkaufen“, sagt Michael Kirchmeier, Organisator des „Megaflohmarktes“ in Wolfsberg.

Nun steht der nächste große Flohmarkt in den Startlöchern: Am 25. und 26. April wird dieser wieder am Kleinedlinger Marktgelände in Wolfsberg abgehalten. „Auf der Ausstellerfläche wird man alles finden, was das Trödlerherz begehrt. Jeder ist willkommen: private und gewerbliche Aussteller“, sagt Kirchmeier aus der Steiermark, der mit rund 250 Ausstellern pro Tag rechnet. Bereits über 150 bis 160 Aussteller haben sich angemeldet. Angeboten werden kann wieder alles: Antiquitäten, Videospiele, Briefmarken, Kleidung, Mopeds, Möbel und was das Flohmarktherz sonst noch begehrt. „Es gibt diesmal auch ein Ringelspiel und eine Hüpfburg für die Kinder“, so Kirchmeier.

Sonderaktion für Wolfsberger Aussteller

Neu ist eine Sonderaktion für Aussteller aus Wolfsberg. „Diese bekommen einen gratis Ausstellerplatz bis zu drei Metern“, so Kirchmeier. Einzige Voraussetzungen seien Ausweis und Meldezettel. Zudem sei eine Kaution von 10 Euro zu entrichten. „Diese bekommt man zurück, wenn man an beiden Tagen vor Ort ist“, so Kirchmeier.

Normalerweise werden für eine Tischlänge von drei Metern von Ausstellern 15 Euro pro Tag verlangt. Für jeden weiteren Meter sind 5 Euro zu zahlen. Aussteller können an beiden Tagen oder nur einem Tag teilnehmen. Einlass für Aussteller ist zwischen 4 und 6.30 Uhr früh. Besucher können ab 7 Uhr entlang des Marktgeländes stöbern. Sie zahlen 3,80 Euro Eintritt, ein Freigetränk ist im Eintrittspreis inkludiert. „Es wird auch keine Parkgebühr verlangt. Kinder bis 12 Jahre zahlen keinen Eintritt“, so Kirchmeier, der auf gutes Wetter hofft.