Vor nunmehr 25 Jahren schlug in Lavamünd die Geburtsstunde des Go-Mobils – allerdings eigentlich nur durch einen Zufall. „Ich fand auf meinem Schreibtisch im Gemeindeamt eine Broschüre über ein Projekt, bei dem es darum ging, Fahrtendienste innerhalb eines Gemeindegebiets anzubieten. Doch das tat ich vorerst als unwichtig zur Seite“, erinnert sich der Lavamünder Alt-Bürgermeister Herbert Hantinger (ÖVP) in einem Leserbrief, den er kürzlich per E-Mail an die Kleine Zeitung geschickt hat. „Bei näherer Betrachtung erkannte ich jedoch, dass eine solche Einrichtung gerade für den ländlichen Raum eine große Bedeutung haben könnte. Nachdem ich diese Idee einigen Personen zur Kenntnis gebracht hatte, erfuhr sie große Zustimmung“, schreibt der 64-Jährige, der von 1999 bis 2013 Bürgermeister der Marktgemeinde mit rund 2700 Einwohnern war.

Bei der Umsetzung sei der erste Schritt die Gründung eines freiwilligen Vereins gewesen. „Erste Förderer und Funktionäre erklärten sich bereit, Verantwortung zu übernehmen – zum Beispiel als Obmann Peter Cimenti, Hubert Würnsberger und derzeit Wilfried Lackner sowie als Kassier Günther Stauber, um nur einige zu nennen“, berichtet Hantinger. Damit sei eine „solide Basis“ für das Go-Mobil gelegt gewesen. „Das Herzstück bilden aber die Fahrerinnen und Fahrer, die mit viel Einsatz, Geduld und Fleiß diese verantwortungsvollen Arbeiten übernahmen“, betont der frühere Bürgermeister.

Auch in Neuhaus unterwegs

Zigtausende gefahrene Kilometer und zufriedene Fahrgäste würden dies bestätigen – wie auch der aktuelle Obmann Wilfried Lackner zu berichten weiß. „In den 25 Jahren wurden über rund 200.000 Personen mit dem Go Mobil befördert“, sagt Lackner. Der 61-jährige Lavamünder fungiert seit 2008 als ehrenamtlicher Obmann des gemeinnützigen Vereins mit rund 40 Mitgliedern – darunter Schulen, Geschäfte, Arztpraxen, Gastronomiebetriebe oder Vereine. „Das Go Mobil bietet Menschen, die nicht mobil sind, im Gemeindegebiet eine günstige Möglichkeit, zum Einkaufen, zur Bank oder zum Arzt zu fahren“, erklärt er die Idee hinter dem Mobilitätskonzept.

Bürgerinnen und Bürger – das Lavamünder Sozial-Taxi fährt auch in der Nachbargemeinde Neuhaus – können sich nach einem Anruf unter 0664/60 36 03 - 94 73 beziehungsweise - 9155 innerhalb der Gemeindegrenzen mit einem „Go“ um 3,80 Euro im Vorverkauf von einem Mitgliedsbetrieb zu einem anderen bringen lassen. „Wenn man den Fahrschein erst im Fahrzeug kauft, kostet eine Fahrt 5,20 Euro“, berichtet Lackner, für den das Go-Mobil auch einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leiste. Aktuell wechseln sich sechs geringfügig beschäftigte Chauffeure ab, die mit dem VW Caddy abwechselnd rund 80.000 Kilometer pro Jahr fahren. „Damit legte das Go Mobil seit seiner Gründung bereits insgesamt über rund zwei Millionen Kilometer zurück“, zieht Lackner Bilanz. „Das wären 50 Erdumrundungen“, ergänzt er mit einem Schmunzeln.

Neben den Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf finanziert sich das Sozial-Taxi durch die Mitgliedsbetriebe, Sponsoren sowie Förderungen von den betreffenden Gemeinden und dem Verkehrsverbund.