34 Jahre lang hat Adele Gnamusch das Traditionsgasthaus Krone mitten in Lavamünd mit Herzblut geführt. Nach ihrer Pensionierung im Jahr 2023 hat Familie Štaudeker aus Slowenien den Betrieb übernommen. Doch die Pächter gerieten in finanzielle Schieflage, im Juli 2025 wurde am Landesgericht ein Konkursverfahren eröffnet. Bis Ende März 2026 hielt Familie Štaudeker den Gastrobetrieb noch aufrecht, seither sind die Türen geschlossen.

Nach zweieinhalb Jahren ist Familie Gnamusch also wieder auf Pächtersuche. Zettel mit der Aufschrift „ Café – Gasthaus zu vermieten“ kleben an den Scheiben. „Es haben sich zwar schon Interessenten gemeldet, aber es können sich jederzeit noch weitere melden“, sagt Adele Gnamusch, die betont: „Der neue Pächter braucht nichts investieren, sondern muss nur Ware einkaufen und aufsperren, immerhin ist alles vorhanden: Die Küche ist voll ausgestattet, eine Kühlung ist vorhanden, es ist alles möbliert und vom Geschirr bis zum Besteck steht alles bereit.“

In den 200 Quadratmeter großen Gastroräumlichkeiten stehen 100 Sitzplätze zur Verfügung, weitere 55 Plätze gibt‘s im Freien – im Sitzgarten sowie im „Weingarten“ ums Eck. „Die Räumlichkeiten bieten sich für alles an: Für ein Café, für ein Gasthaus oder eine Pizzeria“, hofft Gnamusch, dass das Traditionsgasthaus, das jahrzehntelang schon in Familienbesitz ist, bald neue Pächter findet. Interessenten können sich unter der Nummer 0664 / 441 43 13 melden. Das Gasthaus-Café Krone gehört zu den ältesten Gebäuden in Lavamünd und war schon immer ein beliebter Treffpunkt.