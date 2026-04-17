Der derzeitige Schuldenstand der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard mit ihren rund 4200 Einwohnern beträgt 5,2 Millionen Euro. Am Beginn der Legislaturperiode des jetzigen Gemeinderates im Jahr 2021 betrug er noch 4 Millionen Euro. Wie es dazu kam? „Es sind jetzt zwar um 1,2 Millionen mehr, aber wir haben in dieser Zeit auch wichtige Investitionen in der Höhe von 15 Millionen getätigt“, begründet Bürgermeister Dieter Dohr (Liste Dohr) den Anstieg. Wichtige Projekte wie die Generalsanierung der Volksschule (6 Millionen Euro), des Kindergartens (3 Millionen Euro), Investitionen in das Feuerwehrwesen (3 Millionen Euro) und in den Wohnungsbau (3 Millionen Euro) seien verwirklicht worden – finanziert gemeinsam mit Bund und Land. Angesichts solcher Projekte sei „der Anstieg eher moderat“, meint Dohr. Ziel sei es, „weiterhin Ausgaben mit Augenmaß“ zu tätigen. „Keine Investitionen zu tätigen, würde aber Stillstand bedeuten“, so Dohr weiter.

Bürgermeister Dieter Dohr © KLZ / Herbert Hollauf

Die Volksschule Bad St. Leonhard wurde generalsaniert © KLZ / Herbert Hollauf

Positive Bilanz für 2025

Von der Schuldenlage abgesehen, wurde zuletzt positiv bilanziert. In seiner jüngsten Sitzung genehmigte der Bad St. Leonharder Gemeinderat auf Antrag des Kontrollausschussobmannes Ferdinand Riedl (ÖVP) einstimmig den Rechnungsabschluss für das Jahr 2025, also den Finanzbericht, der die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben das betroffene Kalenderjahres zeigt. Der Rechnungsabschluss weist einen Überschuss – also Geld, das unterm Strich übrig bleibt – in der Höhe von 348.504 Euro aus. Nach Abzug der Ertragsanteile an Bund und Land in der Höhe von 233.387 Euro ergibt dies einen tatsächlichen Überschuss von 115.196 Euro.

„In diesem Ergebnis sind aber die geplanten Ausgaben für Straßenbaumaßnahmen in der Höhe von 250.000 Euro für das Jahr 2026 bereits enthalten“, erklärte Finanzstadtrat Johannes Weber (Liste Dohr). Bezüglich der Ertragsanteile, die im Rahmen des Finanzausgleichs an Bund und Land zu zahlen sind, meint Dohr: „Mit diesen Umlagen haben wir unseren Beitrag für den gesamten Steuertopf geleistet und trotzdem positiv bilanziert“. Es könne aber nicht sein, dass die Gemeinden noch zusätzlich Bundes- und Landessteuern bezahlen müssen. „Das muss repariert werden“, so Dohr.

Was die Gebührenhaushalte betrifft, so weist die Abfallbeseitigung ein Minus von 35.700 Euro aus. „Durch die Gebührenerhöhung wird dieser Gebührenhaushalt aber ausgeglichen“, so Weber. Abwasserbeseitigung (832.400 Euro), Wasserversorgung (100.726 Euro) und Wohngebäude (998.039 Euro) weisen positive Zahlen auf. Der Rücklagenbestand beträgt 1,28 Millionen Euro. Die Steuereinnahmen beliefen sich auf 181.696 Euro, die Kommunalsteuereinnahmen 2025 auf 2,913 Millionen Euro.