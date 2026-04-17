„In der Rinderzucht gibt es 25 bis 30 Einzelmerkmale mit denen ein Tier bewertet wird. Das Ziel solch einer Bewertung ist gesunde, nachhaltige Rinder zu erkennen und damit weiter zu züchten“, erklärt Zuchtberater Daniel Pirker vom Kärntner Rinderzuchtverband „Carindthia“. Im Lavanttal ist seit Jahrzehnten die Rinderzucht zu Hause. 2020 erzielte der Stier „Wintertraum“ des Zuchtbetriebes Martin Stückler aus Prebl bei einer Versteigerung den Höchstpreis von 100.000 Euro und gilt seither als teuerster Stier, der jemals in Österreich bei einer Versteigerung verkauft wurde.

Kürzlich fand 8. Bundestierbeurteilungswettbewerb der Landwirtschaftlichen Fachschulen in der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) St. Andrä statt. Erstmals war heuer Kärnten Austragungsort dieses Wettbewerbes, bei dem die Schüler erlerntes Wissen in der Praxis anwenden und umsetzen konnten. 164 Startern aus 33 Fachschulen nahmen daran teil. Am weitesten angereist waren die Teilnehmer aus Vorarlberg und Tirol.

Es wurde mit dem Rollmeter gemessen, mit der Handfläche gefühlt und mit dem Auge verglichen. Jeder Teilnehmer musste innerhalb von maximal 20 Minuten zwei zugeteilte Kühe bewerten. Und Sieger wurde dann jener Teilnehmer, der am weitesten an die fachkundige Beschreibung des Zuchtverbandes herankam. Es wurde in drei Rassen bewertet. Der Sieg bei der Beurteilung der „Brown Swiss Kühe“ ging nach Vorarlberg. Bei den „Holstein Friesen“ Kühen sicherten sich zwei Kärntner Teilnehmer, von der LFS Litzlhof, die beiden ersten Plätze. Sebastian Posegger gewann knapp vor seiner Schulkollegin Lorena Huber. Den Sieg bei den Fleckviehkühen errang Michael Strommer von der Fachschule Stainz in der Steiermark. Mit der besten Punkteanzahl gewann Strommer auch die Teilnahme am Internationalen Tierbeurteilungswettbewerb im Februar 2027 in Paris. In der Teamwertung konnten sich an diesem Tag die zwei Kärntner Schulen LFS Stiegerhof und Agrar-HAK Althofen die ersten beiden Plätze sichern.