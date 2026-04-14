Sein ganzes Berufsleben lang war Werner Sabitzer dem Verbrechen auf der Spur. 1956 geboren, wuchs er in Weitensfeld im Gurktal auf. Bereits als 20-Jähriger begann er seinen Dienst bei der Polizei in Wien, wurde 1982 Kriminalbeamter im Wirtschaftsministerium und wechselte 1987 als Pressereferent und Chefredakteur des Magazins „Öffentliche Sicherheit“ ins Innenministerium. Von 2018 bis 2021 leitete er das Polizeimuseum in Wien. Inzwischen im Ruhestand beschäftigt sich Sabitzer mit historischen Kriminalfällen, über die er immer wieder in Fachzeitschriften schreibt. Am Mittwoch, dem 15. April, hält Sabitzer um 19 Uhr im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg einen spannenden Vortrag über spektakuläre Kriminalfälle im Lavanttal von 1852 bis 1964.

Werner Sabitzer © KK/Privat

Für enormes Aufsehen sorgte 1964 der Mord an der erst 15-jährigen Annemarie Edler in St. Vinzenz auf der Soboth. Als Täter überführt wurde ein körperlich beeinträchtigter Mann. Sein Motiv: unerfüllte Liebe zu dem Mädchen. An sie erinnert heute noch ein Grabstein auf dem örtlichen Friedhof. Ihr Mörder richtete sich selbst.

Im Juni 1948 erschoss ein Wilderer im Feistritzgraben bei Bad St. Leonhard einen Revierjäger. Er wurde gefasst, zum Tod durch den Strang verurteilt und erhängte sich nach der Urteilsverkündung in seiner Zelle. Ein weiteres Tötungsdelikt, das Sabitzer recherchiert hat, fällt auf den 23. Dezember 1852. Damals erschlug ein Gewohnheitskrimineller drei Bewohner der Edlachhube in Krottendorf im Lavanttal. Nach einer aufwändigen Fahndung wurde der Mann verhaftet und endete 1953 am Galgen.

„Kommissar DNA“

Die Ausforschung der Täter verlangte den Kriminalbeamten seinerzeit viel an Nachforschungen und Sichtung von Hinweisen ab, schließlich konnte man noch nicht auf eine DNA-Analyse – diese gibt es in Österreich erst seit 1996 – zurückgreifen. „Auch die Technik spielt bei Ermittlungen heute eine große Rolle, die es in der Vergangenheit nicht gab, beispielsweise eine Rückverfolgung von Telefonaten. Und eine riesige Herausforderung ist inzwischen die Cyberkriminalität“, sagt Sabitzer. Ein Beispiel: Heiratsschwindler gab es ja auch in der Vergangenheit, sie sind aber inzwischen durch die Verlagerung ins Internet schwerer zu fassen. Aber auf Lustiges weiß Sabitzer von anno dazumal zu berichten: „Unter Dieben und Einbrechern herrschte der Aberglaube, dass man nicht erwischt werden konnte, wenn man am Tatort ein Häuferl hinterließ.“ Diese Taktik hat sich geändert, wäre aber eine willkommene Unterstützung für „Kommissar DNA“.