In Kleinrojach bei St. Andrä deutet beim Wirtshaus Kainz direkt an der Packer Straße gelegen schon ein Hahn in Form eines Gemäldes an der Fassade darauf hin, dass es hier Hendln gibt. Das seit 2008 von Robert Kainz geführte Lokal ist nicht nur als Backhendlstation bekannt, sondern besticht auch durch weitere bodenständige Gerichte mit Zutaten aus der Region.

Tagesgericht um 13,90 Euro

Neben den á la carte-Gerichten gibt es von Dienstag bis Freitag ein Tagesgericht um 13,90 Euro – bestehend aus Suppe, Salat, Hauptspeise und Dessert. Die Menüpreise bewegen sich zwischen 21,90 und 25,90 Euro. Im Gastzimmer des Wirtshauses stehen 30 Sitzplätze zur Verfügung, im Saal gibt es 45 Plätze und im Sitzgarten auf der Terrasse haben 60 Personen Platz. Das Wirtshaus wird auch gerne für Feiern gebucht, beim Kainz stehen außerdem 40 Gästebetten zur Verfügung. Am Montag ist Ruhetag, geöffnet hat das Wirtshaus von Dienstag bis Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr.

In der Küche hat Caleb Hannes Repnik das Kommando. Der begabte Koch begann seine kulinarische Laufbahn als Lehrling im Schlosshotel Seewirt auf der Turrach und stand auch schon im ehemaligen Restaurant „Anfora“ am St. Andräer See am Herd. „Durch die berufspraktischen Tage in der Berufsbasisschule habe ich schon sehr früh meine Passion für das Küchenhandwerk entdeckt. Meine Leidenschaft für die Gastronomie findet in der kulinarischen Vielfalt seinen Ursprung, sodass mein Handwerk weit über den lokalen Geschmack hinaus reicht und ich mich immer wieder freue, Neues auszuprobieren“, sagt der junge Koch.

Für die Serie „Köstliches Lavanttal“ hat Caleb Hannes Repnik ein Paprikahendl aufgetischt.