Aktuell dominiert in der Steiermark noch die Sonne. Auch Regen ist am vielerorts strahlend blauen Himmel keiner in Sicht. Das dürfte sich spätestens zu Mittag aber ändern. Denn die Geosphere Austria gibt für den Großteil der Steiermark eine Gewitterwarnung mit der Warnstufe „gelb“ aus.

Ausgenommen sind lediglich kleinere Teile der Bezirke Liezen, Murau und Murtal. Hier dürften am Sonntag keine Gewitter durchziehen.

Laut Gewitterwarnung auch Sturmböen möglich

Am längsten sonnig bleibt es im Südosten des Landes. Am Nachmittag ziehen aber im Zuge einer Kaltfront verbreitet gewittrige Schauer durch. Zudem frischt ein kräftiger Wind auf. Vor allem in Gewitternähe sind laut Geosphere Austria auch stürmische Windböen zu erwarten.

Gewitterwarnung: Blitzeinschläge und lokale Überschwemmungen möglich

Daher warnt man auch vor herumwirbelnden Gegenständen. Zudem können Blitzschläge zu Stromausfällen führen und Gebäude oder Bäume in Brand stecken. Auch lokale Überschwemmungen, überflutete Keller oder kleine Muren sind laut Geosphere möglich.

Vor allem am Berg ist aufgrund der Gewitterwarnung am Sonntag besondere Vorsicht geboten. Auch Sportflugzeuge sollten rechtzeitig gelandet und Boote zügig in den Hafen gebracht werden. Gewässer sollten zudem bei herannahenden Gewittern umgehend verlassen werden. All jenen, die sich zu Hause aufhalten empfiehlt die Geosphere Austria bei Gewittern die Fenster, Türen sowie Garagentore geschlossen zu halten.

Kaltfront: Neue Woche wird windig und deutlich kühler

Die neue Woche startet schließlich weniger ereignisreich. Am Montag wird es weitgehend sonnig und trocken. Am Nachmittag können aber vor allem im Oberen Murtal und in der Weststeiermark Regenschauer durchziehen. Auch in der restlichen Steiermark werden die Wolken im Laufe des Tages mehr. Es wird deutlich kühler mit Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad. In der Früh werden gar nur drei bis acht Grad prognostiziert.

Am Dienstag bleibt es dann wechselhaft und kühl. Auch der Wind fegt weiter durch die Steiermark. Vereinzelte Regenschauer sind möglich, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen zehn und 14 Grad. Im Mariazeller Raum kann es noch kühler bleiben.

Ab Mittwoch wird es in der Früh frostig

Der Mittwoch wird hingegen wieder etwas freundlicher. Vor allem in der westlichen Obersteiermark setzt sich schnell die Sonne durch. Es bleibt überall trocken, bei lebhaftem Wind. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Früh wird es nochmals frostig bei minus ein bis drei Grad.

Der Donnerstag startet schließlich ebenfalls frostig. Tagsüber zeigt der Frühling dann aber wieder was er kann bei 18 bis 21 Grad. Der Wind bleibt dennoch lebhaft, die Sonne sorgt aber für strahlendes Frühlingswetter.