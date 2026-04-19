„Wenn man das Alpaka beobachtet, ist man in einer anderen Welt“, schwärmt Manuel Krammer von seinen Tieren. Schon vor 20 Jahren hatte er den Traum vom eigenen Alpakahof. 2018 wurde dieser dann Realität, als er gemeinsam mit seiner Frau Julia Krammer den schwiegerelterlichen Bauernhof in Größing (Gemeinde Tieschen) übernahm. Was mit fünf Alpakas als Hobby gestartet hat, ist nun eine hochwertige Zucht mit 50 Tieren.

Wanderung am Steintal Alpakahof

Was Krammer in all den Jahren am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind die Begegnungen zwischen Tier und Mensch. „Die Menschen verlieren beim Kontakt mit den Alpakas das Zeitgefühl und können sich fallen lassen“, erzählt er. Die Tiere wirken beruhigend und können Gefühle widerspiegeln. Auch die Alpakas reagieren gut auf den Kontakt mit dem Menschen. Sie nehmen Rücksicht, insbesondere bei Kindern und beeinträchtigten Personen, und tolerieren vieles. Aber sie zeigen auch klar, wenn sie etwas nicht wollen, erklärt Krammer.

Am Steintal Alpakahof bietet die Familie Krammer Alpaka-Wanderungen und Trekkingtouren an, sowohl für geschlossene Gruppen als auch für Einzelpersonen. Ergänzt wird das Angebot durch kombinierte Formate wie „Meet & Walk“. Dazu kommt ein Hofladen mit Produkten aus eigener Wolle sowie Handelsware. „Auch in ruhigeren Phasen haben wir viele Stammgäste“, erzählt Manuel Krammer stolz. „Das liegt daran, dass wir konsequent 52 Wochen im Jahr offen haben.“

Mit Unterstützung der Eltern beziehungsweise Schwiegereltern betreiben sie den Hof als Familienbetrieb © Jasmin Anders

Vom Trendtier zur unkontrollierten Vermehrung

Insbesondere während der Corona-Zeit war in Österreich ein Alpaka-Hype zu spüren. In den sozialen Medien überschlugen sich die Angebote für Alpaka-Wanderungen oder Alpaka-Socken – Fotos und Videos der süßen Tiere wurden tausendfach geteilt. Zu dieser Zeit haben viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger angefangen, eigene kleine Alpakahöfe aufzubauen, um die große Nachfrage zu decken, erklärt Krammer.

Der Alpakazüchter blickt kritisch auf diese Jahre zurück: „Der Alpaka-Hype zur Corona-Zeit ist teilweise in eine falsche Richtung gegangen. Jeder wollte schnell zwei, drei Alpakas zu Hause haben.“ Dadurch seien viele Tiere entstanden, die den Qualitätsansprüchen eines Zuchtbetriebs nicht entsprechen.

Der Boom von damals führe heute noch zu Problemen, so Krammer. Viele Züchterinnen und Züchter, die durch den Hype mit der Zucht begonnen haben, versuchen jetzt, ihre Tiere wieder zu verkaufen. Diese Alpakas entsprechen häufig nicht den Anforderungen im Körperbau oder Vlies. Zudem kommen viele Tiere gleichzeitig auf den Markt. „Es bedarf mehr, als einfach nur Tiere zu kaufen“, findet Krammer. Laut ihm sollten Interessierte davor Kurse absolvieren, einen Zuchtbetrieb besuchen oder sich von einem Mentor beraten lassen.

Neben Alpakawanderungen und Formaten wie „Meet and Walk“ gibt es vor Ort auch einen Hofladen © Jasmin Anders

Alpaka-Szene im Wandel

Der Trend sei aber nicht vorbei – laut Krammer gibt es nach wie vor Interesse an hochwertiger Alpaka-Zucht und daran, Zeit mit den Tieren zu verbringen: „Ich persönlich glaube, dass sich jetzt gerade die Alpaka-Szene verändert. Damals wurde oft unkontrolliert vermehrt anstatt seriös gezüchtet.“ Heute hingegen werde Qualität statt Quantität geschätzt.