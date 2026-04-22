Am Hof der Buschenschank Buchsbaum in Keutschach hat sich in den letzten Monaten viel getan. Mit dem neuen Tierwohl-Stall hat der Familienbetrieb ein Projekt für den eigenen Betrieb und die Region verwirklicht. Damit möchte die Familie sichtbar machen, „wie moderne Landwirtschaft mit Fokus auf eine artgerechte Tierhaltung, höchste Fleischqualität und kurze Wege von der Weide bis zum Teller aussehen kann“, heißt es in einer Aussendung des Betriebs.

Nach sechs Monaten intensiver Bauzeit entstand ein moderner Tiefstreustall mit großzügigen Liegeflächen, Tageslicht und artgerechter Fütterung auf Basis von Heu und Grassilage. Der Stall, der unmittelbar neben den bestehenden Hofgebäuden ausschließlich von regionalen Betrieben errichtet wurde, bietet Platz für bis zu 20 Rinder und 40 Schweine. Ein zentrales Element des Projekts ist außerdem der neu errichtete Schlachtraum direkt am Hof. Damit bleibt die gesamte Verarbeitung in der Hand des Betriebs – ein bewusster Schritt, der für kurze Wege, sorgfältige Abläufe und einen respektvollen Umgang mit Tier und Produkt stehen soll.

In nur sechs Monaten wurde der neue Tierwohl-Stall errichtet © Buschenschank Buchsbaum/wh

Investition in die Zukunft

„Mit dem neuen Stall und dem Schlachtraum am Hof investieren wir bewusst in die Zukunft unseres Betriebs“, erklärt Stefan Buchsbaum, Besitzer des Hofes in Linden. „Es war uns wichtig, die guten Bedingungen für unsere Tiere weiter auszubauen und zugleich sicherzustellen, dass wir auch mit mehr Tieren unserem eigenen Anspruch in Haltung und Verarbeitung gerecht werden.“ Das auf dem Hof erzeugte Fleisch wird nicht nur in der Direktvermarktung angeboten, sondern auch in der angeschlossenen Buschenschank zu Spezialitäten verarbeitet.

Die Buschenschank Buchsbaum in der Gemeinde Keutschach am See ist ein bäuerlicher Familienbetrieb in dritter Generation. Der Hof verbindet Landwirtschaft und Buschenschank und ist geprägt von regionaler Verwurzelung, Produkten aus eigener Erzeugung und einer Gastlichkeit. In ruhiger Lage nahe dem Pyramidenkogel genießen Gäste Kärntner Jause, Most aus eigener Herstellung und hausgemachte Säfte.