Niko Rittenau galt als eines der bekanntesten Gesichter der veganen Szene im deutschsprachigen Raum. Auf Instagram und YouTube betreibt der gebürtige Klagenfurter, der seit zwei Jahren im Fürstentum Liechtenstein lebt und arbeitet, zwei der reichweitenstärksten deutschsprachigen Social-Media-Profile im Bereich der Ernährungswissenschaft. Über zehn Jahre lang lebte er selbst streng vegan.

Während seines Aufenthaltes in Berlin kam Rittenau mit der veganen Lebensweise in Kontakt und war davon überzeugt. Sein erstes Buch „Vegan-Klischee ade!“ erschien im Jahr 2018 – damals war Rittenau noch Student der Ernährungsberatung – und gilt mit über 100.000 verkauften Exemplaren noch heute als eines der erfolgreichsten Sachbücher zu pflanzlicher Ernährung im deutschsprachigen Raum. Diesem folgten noch vier weitere Spiegel-Bestseller-Bücher sowie ausgedehnte Vortragstouren. Zudem entwickelte er zwei Nahrungsergänzungsmittelmarken – „Hopkins Formulations“ und „Watson Nutrition“ gelten für ihn als Antwort auf die vielen Missstände in der Supplement-Branche.

Neue Erkenntnisse für den Sinneswandel

Der veganen Lebensweise kehrte der 35-Jährige wieder den Rücken. Das war 2023. Seine Forschung im Rahmen der Doktorarbeit, in der sich der Klagenfurter neuartigen Nährstoffen wie dem Vitaminoid Cholin widmet, sowie in diesem Zeitraum veröffentlichte Studien und Fallberichte haben den Ernährungswissenschaftler dazu gebracht, seine eigene Position kritisch zu hinterfragen. Trotz starkem Gegenwind aus der veganen Szene passte der Absolvent der Kärntner Tourismusschule in Villach seine öffentliche Position an und rät mittlerweile zumindest in kritischen Lebensphasen, wie der Schwangerschaft und dem Kindesalter, von veganer Ernährung ab.

Niko Rittenau ist Influencer, Bestseller-Autor, Ernährungswissenschaftler und Gastronom © Kk/nikorittenau.com

In tierischen Lebensmitteln würden nämlich gewisse Nährstoffe existieren, die man in Pflanzen nur begrenzt oder gar nicht findet. Das sorgte für einen Aufschrei in der Szene. Tierrechtsaktivist Patrick Schönfeld, der mit Rittenau 2021 ein Buch veröffentlichte, zeigt sich heute ihm kritisch gegenüber. „Niko verwendet mittlerweile Argumente, die wir in unserem Buch widerlegt haben“, sagte er im Vorjahr im „Standard“. Um seine Argumentation zu belegen, würde Rittenau Studien selektiv zitieren.

Die Kritik trifft den Klagenfurter offenbar wenig. Und trotz seines „Sinneswandel“ eröffnete der Kärntner im Juli des Vorjahres ein veganes Lokal namens „lara“ in Wien. „Wir haben auch eine positive Review vom Guide Michelin bekommen“, erzählt Rittenau. Ein weiteres Gastronomieprojekt liegt bereits in der Schublade, mehr will er aber nicht verraten.

Projekte in der Eier- und Fleischproduktion

Im Zuge seiner Neupositionierung in Sachen Ernährung beschäftigte sich Rittenau auch zunehmend mit der Landwirtschaft und begleitete mehrere Projekte im Bereich der Eier- und Fleischproduktion. Der Klagenfurter eröffnete Hühnerhöfe in der Steiermark und Oberösterreich und belieferte in den zwei Jahren, in denen er das Projekt nach Gründung noch selbst betreute, mehrere Sterne-Restaurants mit diesen „ethisch so vertretbar wie möglich“ produzierten Eiern. Damit erlangte er den zweiten Platz beim „Innovationsfeder“-Wettbewerb der österreichischen Geflügelwirtschaft. Aufgrund privater und beruflicher Veränderungen wurde das Projekt aber an Patrick Birkl weitergegeben, der von Anfang an ein zentraler Berater in diesem Projekt war.

„Die Hennen leben in Freilandhaltung“, erzählt er. „Werden sie alt und legemüde, dürfen sie ihren Lebensabend, ohne geschlachtet zu werden, bei privaten Hühnerhaltern verbringen.“ Männliche Küken werden großgezogen und später geschlachtet und verzehrt. „Im Gegensatz zur klassischen Eierindustrie zogen wir in diesem Projekt auch die Bruderhähne bis zur Geschlechtsreife auf anstatt sie als Eintagsküken zu entsorgen, wie es in dieser Branche oft der Fall ist.“

Und sogar Fleisch kommt bei Niko Rittenau wieder auf den Teller. Auch Hühner hat er schlachten gelernt. „Aufgrund meiner ethischen Überlegung war das der nächste logische Schritt“, sagt er. Rittenaus Weg zwischen den Welten der Ernährungswissenschaft, der Tierrechtsbewegung und der Landwirtschaft bescherten ihm immer wieder harte Kritiker und zum Teil sogar Morddrohungen, aber auch große Wertschätzung. „Ich scheue mich nicht mit überholten Strukturen zu brechen, notwendige Veränderungen auch gegen Widerstand durchzusetzen und die eigene Meinung im Angesicht neuer Erkenntnisse anzupassen“, erklärt Rittenau. Für 2027 kündigt er ein neues Buchprojekt an – Tour inklusive. Diese soll ihn auch wieder einmal nach Kärnten führen, wo er die letzten Jahre nach eigener Aussage leider nur mehr selten war.