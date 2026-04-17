Ein mögliches starkes El-Niño-Ereignis könnte die globale Temperaturentwicklung erneut deutlich anheizen. Darauf weist Meteorologe Sigi Fink in einem aktuellen Facebook-Posting hin.

El Niño beschreibt eine regelmäßige Erwärmung der Meeresoberfläche im äquatorialen Pazifik, die das globale Klimasystem beeinflusst. Laut Fink deuten aktuelle Prognosen darauf hin, dass diesmal ein besonders kräftiges Ereignis bevorstehen könnte – mit spürbaren Folgen für die weltweiten Temperaturen. „Es wird höchstwahrscheinlich dann global das wärmste Jahr mit Rekordpotenzial werden“, schreibt er. Dabei sei es gut möglich, dass – ähnlich wie bereits 2024 – die Marke von 1,5 Grad Erwärmung überschritten werde.

Mit einem starken El Niño verändern sich auch die Wettermuster entlang des Äquators deutlich. Während es vor der Westküste Südamerikas tendenziell zu Trockenheit kommt, wird in Regionen rund um Indonesien und Australien mit deutlich mehr Niederschlägen gerechnet.

Für Mitteleuropa hingegen bleiben die direkten Auswirkungen meist begrenzt. „Bei uns hat es keinen so großen und charakteristischen Einfluss auf das Wetter“, so Fink. Die größten Effekte seien global zu beobachten – mit entsprechendem Druck auf das ohnehin angespannte Klimasystem.