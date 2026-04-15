Für die Kärntner Grünen sind die Rollen klar verteilt. „Wir, als nicht im Landtag vertretene Partei, stehen dem größten Forstbesitzer des Landes gegenüber. Das sind die Relationen“, erklärte Landessprecherin Olga Voglauer auf einer Pressekonferenz.

Gemeint ist der Holzindustrielle Hans Tilly. Er ließ 2008 im Naturschutz- und Natura-2000-Gebiet Walterskirchen am Wörthersee eine Villa errichten. Weil dabei wesentliche Auflagen nicht eingehalten wurden, gilt das Gebäude als „Schwarzbau“. Seit 15 Jahren gibt es einen rechtskräftigen Wiederherstellungsbescheid – der jedoch nie vollstreckt wurde. Grund ist Tillys Versuch, die Villa nachträglich genehmigen zu lassen.

Abstimmung vertagt

Genau darüber hätte der Krumpendorfer Gemeinderat am Mittwoch abstimmen sollen. Doch dazu kommt es vorerst nicht. Bürgermeister Gernot Bürger (ÖVP) will zunächst ein weiteres Gutachten beim Land einholen lassen. Es soll klären, ob eine Villa dieser Art für die Bewirtschaftung des Schutzgebiets überhaupt notwendig ist.

Für Voglauer ist die Antwort klar: „Es gibt bereits ein rund 400 Quadratmeter großes Verwaltungsgebäude. Für den landwirtschaftlichen Betrieb ist dieses zusätzliche Wohnhaus nicht erforderlich.“ Mit ihrem laufenden Gemeindevolksbegehren „Naturjuwel Walterskirchen retten“ fordern die Grünen den Schutzstatus des Areals nicht aufzuweichen und auf Widmungsänderungen zu verzichten.

Rechtsanwalt Georg Eisenberger vertritt die Familie Tilly © Susanne Bayer Fotografie

Grüne sprechen von „Slapp-Klage“

Das sorgt jetzt für rechtliche Probleme: Die Familie Tilly sieht in der Petition eine Diffamierung und fühlt sich zum „Umweltzerstörer“ hochstilisiert. Sie klagte die Partei wegen Ehrenbeleidigung und strebt zusätzlich eine einstweilige Verfügung gegen einzelne Passagen an. Voglauer hat den Eindruck, „dass es sich um eine Slapp-Klage handeln könnte – also den Versuch, politische Debatten durch juristischen Druck zu unterbinden. Dem werden wir standhalten.“

Während sich die Landessprecherin in der Rolle des David gegen einen übermächtig erscheinenden Goliath sieht, blickt die Gegenseite naturgemäß gänzlich anders auf die Situation. „Das vorliegende Bauvorhaben betrifft einen Hauptwohnsitz auf einer Liegenschaft, die seit mehr als 200 Jahren der Wohnnutzung dient“, erklärt Tillys Rechtsanwalt Georg Eisenberger. Das Volksbegehren der Grünen sei manipulativ und täusche die Bevölkerung über die wahre Sachlage. Als Reaktion darauf startete der 89-Jährige Tilly ein eigenes Gemeindevolksbegehren. Dieses ist laut der Gemeindeabteilung des Landes jedoch unzulässig, weil es sich auf eine bescheidmäßige Bewilligung für eine bestimmte Person abzielt.

Wie es mit der Villa weitergeht, ist derzeit völlig offen. Das neue Gutachten wird sich in eine lange Serie rechtlicher Expertisen einreihen, die teils zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen. Oder, wie es Eisenberger formuliert: „Wir nehmen zur Kenntnis, dass diese Bauvorhaben zum bestgeprüften Österreichs werden soll.“

Selbst wenn der Gemeinderat die Einzelbewilligung erneut ablehnen sollte, wäre ein sofortiger Abriss der Villa unwahrscheinlich. Vielmehr dürften Rechtsmittel folgen.