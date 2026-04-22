2019 absolvierte Robert Kranjec seinen letzten Sprung und konnte auf eine glänzende Karriere zurückblicken: 2012 Skiflugweltmeister in Vikersund, olympisches Team-Bronze 2002 in Salt Lake City sowie sieben Weltcupsiege machten den heute 44-Jährigen zu einem der erfolgreichsten Weitenjäger seines Landes. War es nach seinem Rücktritt ruhiger um Kranjec geworden, kehrte er nun durch eine schlimme Nachricht zurück ins Rampenlicht.

So berichten slowenische Medien, dass der Ex-Springer vergangenen Freitag in seiner Heimat Spodnja Lipnica mit dem Fahrrad schwer zu Sturz gekommen ist. Der Slowene soll auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen einen Bordstein geprallt sein. Der Unfall war so heftig, dass Kranjec im kritischen Zustand mit einem Hubschrauber in das Spital von Ljubljana geflogen werden musste. Dort befindet sich der ehemalige Spitzensportler mittlerweile in einem stabilen Zustand.

Kranjec-Fans 2014 am Kulm © GEPA

Nun wurde auch bekannt, was den Unfall ausgelöst haben könnte: So soll ein Alkoholtest bei Kranjec laut der örtlichen Polizei 2,5 Promille ergeben haben. Daher wurde gegen den zweifachen Skiflugweltcup-Gesamtsieger auch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Verkehrsgesetz eingeleitet.