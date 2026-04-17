Die österreichische Skispringerin Lisa Eder hat am Freitag ihr Karriereende bekanntgegeben. Das bestätigte der Österreichische Skiverband (ÖSV) in einer Aussendung. Der Verband erklärte, die Entscheidung der Tirolerin mit Respekt zur Kenntnis zu nehmen.

Eder zählte in den vergangenen Jahren zu den prägenden Athletinnen im Damen-Skispringen. Mit konstanten Leistungen auf internationalem Niveau sowie ihrer sportlichen Entwicklung gehörte sie zum festen Bestandteil des österreichischen Teams.

Zu ihren größten Erfolgen zählen zwei Weltcupsiege im Jahr 2026 sowie mehr als zehn Podestplätze. Bei den Olympischen Spielen in Predazzo belegte sie Rang vier von der Normalschanze. Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2025 gewann sie gemeinsam mit dem österreichischen Team die Silbermedaille. Darüber hinaus hält Eder mit einer Weite von 205,5 Metern den österreichischen Rekord im Skifliegen.

Warum Eder ihre Karriere beendet hat, ist (noch) unklar. Ihr Verlobter Manuel Fettner (40) hatte seine Skisprung-Laufbahn nach dem Skifliegen in Planica Ende März für beendet erklärt. Der ÖSV bedankte sich jedenfalls bei der 24-Jährigen für ihren Einsatz und ihre Leistungen und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute.

Eders Rücktritt ist für das ÖSV-Frauenteam ein weiterer Rückschlag. Mit Eva Pinkelnig ist eine frühere Spitzenathletin seit einem halben Jahr mit einem Kreuzbandriss rekonvaleszent. Vor der eben erst beendeten Saison hatten die langjährigen Leistungsträgerinnen Jacqueline Seifriedsberger und Sara Marita Kramer ihre Karrieren beendet.