Mit frischen Ideen und viel Leidenschaft startet das Team rund um das Golfrestaurant „Genussschmiede Taupe im Greens“ in Unterlatschach 25 in St. Georgen in eine neue Ära. Nach der kürzlich erfolgten Neuübernahme präsentiert sich das beliebte Lokal am Golfplatz hoch über dem Längsee nun mit neuem Konzept, modernem Ambiente und einer klaren kulinarischen Handschrift.

„Unser À-la-carte-Restaurant hat sieben Tage die Woche von 9.30 bis 21 Uhr geöffnet. Neben täglich wechselnden Pasta-Gerichten gibt es neben diversen Schnitzelangeboten unter anderem Käsnudel, Sacher-Würstl mit Kren, saures Rindfleisch sowie einen Suppentopf mit Rindfleisch, Nudeln und Gemüse“, sagt Pächter Harald Taupe. Und als Nachspeise bieten sich Taupes handgemachte Zuckerreinkerl (3,50 Euro) sowie Milchrahm- (5,90 Euro) oder Apfelstrudel (5,50 Euro) bestens an.

„Genussschmiede Taupe im Greens“ ist für Golfer, aber auch für alle anderen Gäste da © Wilfried Gebeneter

Und bei den Getränken geht das große „Hirter vom Fass“ (0,5 Liter) um 5,50 Euro über die Theke. Und wer lieber Wein bevorzugt, ist neben erlesenen Tropfen aus der Steiermark, Niederösterreich und Kärnten bei einem weißen Spritzer um 4,50 Euro oder einem Hugo (6,90 Euro) gut beraten. Falls kein Alkohol erwünscht: Da bietet sich die Golfer-Limo (0,5 Liter) mit Wildpreiselbeere, Melisse, Zitrone & Minze um 5,50 Euro bestens an. Ein Kaffee gefällig? Um 2,90 Euro ist man beim Espresso mit dabei.

Übrigens: Gemütlich Platz findet man im großen Restaurant immer, ist doch das Lokal inklusive Sonnenterrasse auf 120 Gäste ausgerichtet. Die „Genussschmiede Taupe im Greens“ setzt künftig verstärkt auf regionale Zutaten, saisonale Gerichte und eine zeitgemäße Interpretation der österreichischen Küche. Neben Klassikern dürfen sich Gäste auch auf kreative Spezialitäten freuen, die sowohl Golfer als auch Ausflügler aus der Region ansprechen sollen. Besonderes Augenmerk legt das neue Betreiberteam auf Qualität, Gastfreundschaft und eine entspannte Atmosphäre. Die großzügige Terrasse mit Blick auf den Golfplatz bleibt dabei ein zentrales Highlight und lädt zum Verweilen ein – sei es nach einer Runde Golf oder für einen gemütlichen Besuch am Wochenende.