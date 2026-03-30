Den heurigen ersten Abschlag beim Jacques-Lemans-Golfclub St. Veit-Längsee gab es schon vor zwei Wochen, die Saisoneröffnung konnte aufgrund des guten Wetters früh erfolgen, obwohl man beim derzeitigen Temperatursturz wohl kaum ans Golfen denken mag, auf eine gute Saison hofft auch Erich Dörflinger. Der ehemalige Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende von Flex Austria wurde kürzlich bei der Jahreshauptversammlung erneut zum Präsidenten des Golfclubs einstimmig wiedergewählt. „Ich bin sehr dankbar, es ist immerhin eine Bestätigung meiner Arbeit, jedoch bin ich nicht nur alleine dafür verantwortlich. Hinter mir steht ein tolles Team“, betont Dörflinger.

Mit 800 Mitgliedern sei man einer der größten Sportvereine in Mittelkärnten. „Bei uns spielen Jugendliche, aber auch ältere Menschen, Eishockeyspieler, Büroangestellte oder Dienstleister. Ebenso liegt der Frauenanteil bei 40 Prozent“, betont der Präsident. Dörflingers Vision in der ersten Amtszeit war es, St. Georgen zu einem der besten Golfplätze in Österreich zu machen. „Und wir sind auf einem guten Weg. In den vergangenen drei Jahren haben wir insgesamt 700.000 Euro in die Renovierung und Modernisierung investiert.“ Die Sanitäranlagen wurden erneuert, Sitzmöglichkeiten wurden errichtet und man hat auch für ausreichend Beschattung gesorgt. Mit Harald Taupe hat man einen neuen Pächter für den Gastronomiebetrieb gefunden.

Doch auch auf dem Rasen ist viel passiert. „Wir haben einen Abschlag komplett neu gemacht. Es wurde der Bachlauf aufgebaggert und bereinigt – das waren 120 Traktorfuhren. Wir haben unsere Bewässerung erweitert und mussten auch in die Entwässerung investieren“, erklärt Dörflinger. Aufgrund des Wetters konnten die Arbeiten nur im November und im Februar erledigt werden. Ebenso wurden die vier Brücken, die es am Platz gibt, erneuert.

In einem Jahr werden auf dem Golfplatz rund 22.000 Runden und rund 60 Turniere abgehalten. „Wobei 19.500 Runden von unseren Mitgliedern gespielt werden.“

Dörflingers Ziel mit dem Club: „Wir wollen nachhaltiger werden, indem wir etwa die PV-Anlagen von 30 auf 55 Kilowatt erhöhen. Ebenso werden wir eruieren, wie wir bei unseren Maschinen und der Anlage nachhaltiger werden können. Im November wollen wir wieder einen Abschlag erneuern. Ich schätze, dass wir in diesem Jahr rund 100.000 Euro investieren werden.“ Insgesamt erstreckt sich der Golfplatz auf 74 Hektar, der Club beschäftigt sieben Personen. „Ebenso nutzen wir viele neue Technologien, um effizienter zu werden. Wir waren einer der ersten Golfclubs in Europa, dessen Greenkeeper einen Golfball mit KI nutzen“, erklärt Dörflinger. Dieser Ball dient als Messgerät für die Greenkeeper. Ein Greenkeeper ist eine Fachkraft für die Instandhaltung und Bewirtschaftung des Rasens auf dem Golfplatz.

Ein KI-Golfball liefert präzise Messwerte © KLZ/Grimschitz

Greenkeeper seit Anfang dabei

Der Leiter der vier Greenkeeper, die beim Club im Einsatz sind, ist Josef Hartleb. „Der Ball liefert mir über eine App genaue Daten und somit weiß ich, an welchen Rädchen wir noch drehen müssen, damit der Rasen für die Spieler perfekt ist“, erklärt der 58-Jährige. Hartleb arbeitet bereits seit der Eröffnung des Golfplatzes 2008 mit und hat die Anlage quasi aufgebaut. Dazu hat der passionierte Golfspieler sogar eine renommierte Greenkeeper-Ausbildung an einer Universität in Massachusetts (USA) absolviert.